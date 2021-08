OK cinema zona na ovogodišnjem Nektar OK Festu

Nektar OK Fest, donosi još novih sadržaja. Ljubitelji filma uživaće i ove godine na Tjentištu u filmskim projekcijama koje su na programu u okviru OK Cinema Zone.

Uz odličan muzički program, promocije knjiga, te adrenalinski doživaljaj nacionalnog parka Sutjeska, program OK cinema zone upotpunjuje sadržaj festivala, te ljubiteljima sedme umjetnosti pruža jedinstven doživljaj filmskih projekcija na otvorenom, pod zvjezdanim nebom na Tjentištu.

Na programu su dvije filmske projekcije koje će 14. i 15. avgusta biti prikazane na velikom filmskom platnu od 21:00 u OK Cinema zoni koja je locirana ispred Hotela „Mladost“ na Tjentištu.

Subota /14. avgust/ – „Nebeska tema – priča o Vladi Divljanu“

Nedjelja /15. avgust/ - „Tusta“

Film „Nebeska tema – priča o Vladi Divljanu“, režisera Mladena Matičevića je dokumentarac sa elementima igranog filma o poznatom muzičaru, tekstopiscu i frontmenu benda Idoli, Vladi Divljanu. Film režisera Andreja Korovljeva, „Tusta“ je dokumentarni film o najvećem frontmenu ex-Yu punk-rock scene, čovjeku koji je prerastao muziku i postao simbol slobodnog mišljenja i zdravog razuma – Branku Črnac Tusti, frontmenu benda KUD Idijoti.

Uz sadržajan program i raznolikost spojeva u vidu, muzike, filma, promocija knjiga, raftinga i planinarenja, Tjentište će od 13. do 15. avgusta zasigurno biti epicentar najbolje zabave u regionu. Ukoliko još niste osigurali svoje mjesto, u ponudi je paket OK kamp (kamp mjesto + ulaznica) po cijeni od 40 KM. Ovaj paket biće dostupan i tokom trajanja festivala na recepciji OK kampa. Sve informacije o programu i ponudi potražite na zvaničnoj festivalskoj stranici www.okfest.net

Uz Nektar OK Fest ove godine je prijatelj festivala kompanija m:tel. Vrijeme je za muziku, vrijeme je za zabavu. Vidimo se na Tjentištu 13/14/15 avgusta!

