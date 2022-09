Objavljen prvi trejler "The Last of Us" serije!

Ovo je samo kratak uvod u ono što nas čeka u slJedećoj HBO Originals seriji koju jedva čekamo da gledamo!

Izvor: HBO

Američki kablovski gigant HBO, pijre više od dvije godine je najavio da će jedna od najboljih igara koja se ikad zavrtjela na PlayStation konzoli, ako ste je kupili u omotu, dobiti svoju televizijsku adaptaciju.

Preciznog datuma premijere "The Last of Us" još uvijek nema (2023. je jedina informacija po tom pitanju), ali smo makar dobili kratku najavu od manje od dva minuta.

"Тhe Last of Us" se odvija 20 godina nakon uništenja moderne civilizacije. Džoel, jedan od preživjelih, unajmljen je da prokrijumčari Eli, djevojčicu od 14 godina, iz surove zone karantina. Ono što započne kao omanji zadatak pretvara se u brutalno, srceparajuće putovanje, dok prelaze SAD zaviseći jedno od drugog da prežive.

Zanimljivo je i to što "The Last of Us", za razliku od mnogobrojnih apokaliptičnih i zombijevskih sadržaja ne stavlja akcenat na preživljavanje ili čudovišta, koji se svakako dešavaju, nego na odnosu koji protagonisti razvijaju jedni između drugih - kako Džoel i Eli, tako i oni sa svima u svom okruženju koje sreću.

Glavne uloge Džoela i Eli povjerene su Pedru Paskalu (Igra Prestola, Mandalorian) i Beli Remzi (Igra Prestola).

Od ostalih likova, Tomi je povjeren Gabrijelu Luni (Terminator iz onog posljednjeg nesrećnog filma), dok će Tes tumačiti Ana Torv (iz vrhunskog i neprežaljenog Mindhunter-a), Niko Parker kao Sara, Mari Bartlet kao Frenk, Nik Oferman kao Bil, Storm Rid kao Rajli, Merl Dendridž kao Marlin, Džefri Pirs kao Peri, Lamar Džonson kao Henri, Kivon Vudard kao Sem, Grejam Grin kao Marlon, Elejn Majls kao Florens, Ešli Džonson i Troj Bejker.

Scenario i izvršnu produkciju potpisuju Kreg Mejzin i Nil Drakman. Serija je koprodukcija sa Sony Pictures Television, a među izvršnim producentima su i Kerolajn Štraus, Evan Vels, Asad Kizilbaš, Karter Svan i Rouz Lam.

PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint i Naughty Dog potpisuju produkciju i to je upravo ono što raduje mnogobrojne fanove igre - što su Sony i Naughty Dog "do grla" umiješani i u seriju!

Uobičajeno za HBO, prva sezona će imati 10 epizoda, a u najavi koja slijedi imamo priliku da vidimo odvratne zombije, na čelu sa jednim koji izgleda posebno jezivo (može li to biti glavni od njih?), klokotanje živih mrtvaca, razorenu i opustošenu gradsku sliku, sumornu i brutalnu atmosferu, ali i jako puno emocija svakog od prikazanih likova u njihovim bljeskovima kroz trejler.

Istina je da jedva čekamo da gledamo seriju, a izgleda da ćemo u isto vrijeme igrati i "The Last of us Part I" PC igru ako je vjerovati Twitter "tasterima"…

Da li vam se sviđa trejler koji vidite?