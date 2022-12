OTKRIVAMO! Evo ko nastupa na javnom dočeku Nove godine u Beogradu (FOTO)

Imena izvođača je otkrio predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević na konferenciji povodom Beogradske zime i dočeka Nove godine.

Još malo je ostalo do novogodišnje noći, pripreme za najluđu noć uveliko traju, a Beograd će organizovati doček Nove godine, tradicionalno, ispred Doma Narodne skupštine. Izvođači će ove godine biti potpuno neočekivani.

Kao što su čelnici Beograda već najavili, na platou ispred Skupštine Srbije nastupaće mlađi izvođači, i to će biti prvi put da oni nastupaju na ovako značajnom događaju. Kako Mondo saznaje, publiku će zabavljati Mihajlo Veruović Vojaž, Igor Panić Nući, Teodora Džehverović, Marina Pezerović Zera i Gazda Paja.

Žurku će da otvori jedan od najvećih di - džejeva kod nas Majk Rajd, od 21.00h na binu izlazi Zera, od 21:45 Gazda Paja, od 22:30 Nući i Vojaž, a poslije njih Teodora Džehverović. Imena izvođača je otkrio predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević na konferenciji povodom Beogradske zime i dočeka Nove godine ispred Skupštine koja je počela danas u 12 časova.

"Prije svega veliko hvala Beogradu i Skaj produkciji što je prepoznala potencijal i što su prepoznali šta mladi ljudi vole. Ja mislim da bi svaki izvođač htio da bude u ovakvoj poziciji i ovo je kruna karijere svakog izvođača", rekao je Nući na konferenciji.

Koncert će biti namijenjen mlađoj populaciji. Bina će biti od MTS dvorane do Skupštine Srbije što se do sad nikada nije desilo. Nikodijević je takođe najavio da će ove godine manifestacija "Beogradska zima" biti organizovana na više lokacija u prijestonici, od 15. decembra do 15. januara.

"Krenuće dječiji karneval 15 decembra, biće centralno klizalište na Novom Beogradu u parku Ušće, biće i na Tašmajdanu i na Adi. Prvu put Novu godinu organizujemo sa sekretarijatom za kulturu", rekao je Nikodijević na današnjoj konferenciji.

Gradski čelnik objasnio je da će akcenat ovogodišnje manifestacije biti u duhu Beograda, kao i da će svi događaji biti besplatni.

