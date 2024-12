Iznenada preminuo Ričard Peri: Otkriven i uzrok smrti

Uzastopno je osvajao nagradu Gremi za producenta godine 1977. i 1978. godine.

Ričard Peri, jedan od najuspješnijih muzičkih producenata sedamdesetih i osamdesetih godina, preminuo je u utorak, 24. decembra, u bolnici u Los Anđelesu u 82. godini.

Njegova prijateljica Dafna Kastner Kajtel saopštila je da je uzrok smrti bio srčani zastoj.

Peri je bio zaslužan za brojne hitove, među kojima se izdvajaju "Without You" i "You’re So Vain" Karli Sajmon, oba dostigavši prvo mjesto na Billboard Hot 100 listi, kao i osvajanje Gremija za ploču godine.

Njegov prepoznatljiv stil produkcije, koji se odlikovao preciznošću i snažnim zvukom, ogleda se i u hitovima poput "When I Need You" Lea Sojera i "Stand Tall" Bartona Kamingsa.

Tokom svoje karijere, Peri je dva puta proglašen najboljim producentom singlova prema časopisu Bilbord, 1977. i 1984. godine, dok je uzastopno osvajao nagradu Gremi za producenta godine 1977. i 1978. godine. Njegov doprinos muzici ostavio je neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

