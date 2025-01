Ovo su svi filmovi koji se bore za Oskara 2025: Pogledajte trejlere ostvarenja koja su u trci za zlatnu statuu

Ostvarenja "Wicked", "Brutalist" i "Conclave" prednjače po nominacijama, dok je naš kandidat "Ruski konzul" ispao iz trke za prestižnu nagradu.

Akademija umjetnosti juče je objavila listu ostvarenja nominovanih za prestižnu nagradu Oskar 2025. godine.

Ovo su svi nominovani filmovi i glumci u svim kategorijama:

Najbolji film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Nominacije

Najbolji režiser

Šon Bejker- Anora

Džejms Mangold- A Complete Unknown

Žak Odijar - Emilia Pérez

Brejdi Korbet - The Brutalist

Korali Fergejt - The Substance

Najbolji glumac

Adrijen Brodi - The Brutalist

Timoti Šalame - A Complete Unknown

Kolman Domingo - Sing Sing

Rejf Fajns - Conclave

Sebastian Stan - The Apprentice

Najbolja glumica

Sintija Erivo - Wicked

Karla Sofíja Gaskon - Emilia Pérez

Majki Medison - Anora

Demi Mur - The Substance

Fernanda Tores - I’m Still Here

Najbolja sporedna glumica

Monika Barbaro - A Complete Unknown

Arijana Grande - Wicked

Felisiti Džons - The Brutalist

Izabela Roselini - Conclave

Zoe Saldana - Emilia Pérez

Najbolji sporedni glumac

Jura Borisov - Anora

Kiran Kalkin - A Real Pain

Edvard Norton - A Complete Unknown

Gaj Pirs - The Brutalist

Džeremi Strong - The Apprentice

Najbolji originalni scenario

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Najbolja originalna muzika

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Najbolja originalna pesma

"El Mal" - Emilia Pérez

"The Journey" - The Six Triple Eight

"Like a Bird" - Sing Sing

"Mi Camino" - Emilia Pérez

"Never Too Late" - Elton John: Never Too Late

Najbolji međunarodni film

I’m Still Here (Brazil)

The Girl with the Needle (Danska)

Emilia Pérez (Francuska)

The Seed of the Sacred Fig (Njemačka)

Flow (Letonija)

Najbolji animirani igrani film

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Najbolji dokumentarni igrani film

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Najbolji kratkometražni film

"A Lien"

"Anuja"

“I’m Not a Robot"

"The Last Ranger"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

Film "Ruski konzul" reditelja Miroslava Lekića ispao je iz trke za najprestižniju filmsku nagradu Oskar. Pogledajte trejler: