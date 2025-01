Objavljene nominacije za Oskara 2025: U trci za prestižnu nagradu i hrvatski film "Čovjek koji nije mogao šutjeti"

Ovo su filmovi koji su trici za zlatnu statuetu.

Izvor: Screenshot

Akademija umjetnosti danas je objavila listu ostvarenja nominovanih za prestižnu nagradu Oskar 2025. godine. Ostvarenja "Wicked", "Brutalist" i "Conclave" prednjače po nominacijama, dok je srpski film "Ruski konzul" ispao iz trke za prestižnu nagradu. U borbi za prestižnu filmsku nagradu je hrvatski film "Čovjek koji nije mogao šutjeti", režisera Nebojše Slijepčevića.



Najbolja glumica

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - I’m Still Here

Najbolji glumac

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

Sebastian Stan - The Apprentice

Najbolja sporedna glumica

Monica Barbaro - A Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Najbolji sporedni glumac

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

Najbolji režiser

Sean Baker- Anora

James Mangold - A Complete Unknown

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Brady Corbet - The Brutalist

Coralie Fargeat - The Substance

Najbolji originalni scenario

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Najbolji adaptirani scenario

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Najbolja kinematografija

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Najbolja originalna muzika

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Najbolja originalna pjesma

“El Mal” - Emilia Pérez

“The Journey” - The Six Triple Eight

“Like a Bird” - Sing Sing

“Mi Camino” - Emilia Pérez

“Never Too Late” - Elton John: Never Too Late

Najbolja montaža

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Najbolji međunarodni film

I’m Still Here (Brazil)

The Girl with the Needle (Danska)

Emilia Pérez (Francuska)

The Seed of the Sacred Fig (Njemačka)

Flow (Letonija)

Najbolji kratkometražni film

“A Lien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent” (Čovjek koji nije mogao šutjeti)

Najbolji animirani igrani film

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Najbolji dokumentarni igrani film

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Film "Ruski konzul" reditelja Miroslava Lekića ispao je iz trke za najprestižniju filmsku nagradu Oskar.

(MONDO)