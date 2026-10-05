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Skandalozna serija o kojoj svi pričaju: Stigla je nova HBO drama sa 83% ocjena koju morate pogledati u oktobru

Skandalozna serija o kojoj svi pričaju: Stigla je nova HBO drama sa 83% ocjena koju morate pogledati u oktobru

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Serija "War" sa Sijenom Miler i Dominikom Vestom istražuje pravne sukobe moćnih advokata u Londonu.

Skandalozna serija War ima ocenu 83%: Novi HBO hit u oktobru Izvor: Youtube printscreen/HBO Max

"War“, nova drama u kojoj glavne uloge tumače glumica Sijena Miler i Dominik Vest , prijkazan je premijerno 1. oktobra, na HBO-u i striming servisu HBO Max.

Prema navodima mreže, "War" je pravna drama visokog rizika koja prati živote najmoćnijih londonskih advokata, dok se firme "Cathcarts & Sons" i "Taylor & Byrne" sukobljavaju u pravnoj borbi koja puni naslovne strane.

War | Official Teaser | HBO Max
Izvor: YouTube

Vest igra uticajnog tehnološkog mogula, dok Miler tumači lik njegove supruge, međunarodno priznate filmske zvijezde. Njihov burni razvod postavlja scenu za pravni okršaj između dve moćne kancelarije.

Pred premijeru, "War" je imao ocjenu od 83% na sajtu Rotten Tomatoes, što ukazuje na odlične ocjene kritičara.

Pošto je serija od samog početka naručena za dvije sezone, produkcija druge sezone već je počela ranije ove godine. Sa Marisom Tomej (Marisa Tomei) u glavnoj ulozi, druga sezona će pomeriti fokus sa razvoda medijski eksponiranog para na slučaj klevete.

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serija serije

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