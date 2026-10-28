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Holandija ne odustaje od bojkota Evrovizije: Stiglo zvanično saopštenje

Holandija ne odustaje od bojkota Evrovizije: Stiglo zvanično saopštenje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Holandija je i prošle godine bojkotovala takmičenje zbog prisustva Izraela.

Holandija ne odustaje od bojkota Evrovizije Izvor: Youtube/Eurovision Song Contest/screenshot

Holandija će i naredne godine bojkotovati Evroviziju zbog učešća Izraela, saopštila je u utorak krovna organizacija holandskih televizija (NPO).

NPO je u septembru prvobitno objavio da će učestvovati na evropskom takmičenju, ali u novom saopštenju navodi da za to ne postoji "dovoljna podrška" među medijskim kućama koje su njene članice. Nacionalna televizija NOS ipak će prenositi takmičenje koje se u maju održava u bugarskom Burgasu.

Holandija je i prošle godine bojkotovala takmičenje zbog prisustva Izraela, ukazujući na vojnu operaciju te države u Pojasu Gaze.

Osim toga, Evroviziju će i ove godine bojkotovati Irska, prenosi agencija dpa. Na prošlogodišnjem takmičenju u Beču nisu učestvovali ni Slovenija, Island i Španija.

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Tagovi

evrovizija bojkot Holandija

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