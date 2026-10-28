Holandija ne odustaje od bojkota Evrovizije: Stiglo zvanično saopštenje

Holandija je i prošle godine bojkotovala takmičenje zbog prisustva Izraela.
Holandija će i naredne godine bojkotovati Evroviziju zbog učešća Izraela, saopštila je u utorak krovna organizacija holandskih televizija (NPO).
NPO je u septembru prvobitno objavio da će učestvovati na evropskom takmičenju, ali u novom saopštenju navodi da za to ne postoji "dovoljna podrška" među medijskim kućama koje su njene članice. Nacionalna televizija NOS ipak će prenositi takmičenje koje se u maju održava u bugarskom Burgasu.
Holandija je i prošle godine bojkotovala takmičenje zbog prisustva Izraela, ukazujući na vojnu operaciju te države u Pojasu Gaze.
Osim toga, Evroviziju će i ove godine bojkotovati Irska, prenosi agencija dpa. Na prošlogodišnjem takmičenju u Beču nisu učestvovali ni Slovenija, Island i Španija.