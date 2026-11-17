Holivudski glumac Bred Pit izjavio je da bi rado prihvatio ulogu negativca u novom filmu o Džejmsu Bondu. Pohvalio je izbor Roberta Patinsona za agenta 007, ističući da cijeni njegove dosadašnje uloge i glumačke odluke.

Izvor: Justin Ng / Avalon / Profimedia

Američki glumac Bred Pit izjavio je da bi rado igrao negativca u novom filmu o Džejmsu Bondu, u kojem će, prema najavama, ulogu agenta 007 tumačiti Robert Patinson.

Pit je o tome govorio za Extra TV na premijeri filma „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ u Los Anđelesu, održanoj u ponedjeljak.

Na crvenom tepihu saznao je da je Patinson izabran za novog Bonda, a na pitanje da li bi volio da mu bude protivnik na filmskom platnu odgovorio je potvrdno.

„Robert... Znate šta, volio bih to. Moj Havijer je to odlično uradio. Ljestvica je visoko postavljena, ali prihvatio bih se toga“, rekao je Pit.

Bred Pit pohvalio izbor novog Džejmsa Bonda

Glumac je pritom mislio na Havijera Bardema, svog kolegu iz filma „F1“, koji je u ostvarenju „Skajfol“ (Skyfall) iz 2012. godine tumačio negativca Raula Silvu.

Pit nije krio zadovoljstvo ni izborom Roberta Patinsona za novog agenta 007.

„Sviđa mi se ta ideja. Sviđa mi se šta radi i kakve uloge bira. Mislim da je pravi. To je dobra odluka“, izjavio je Pit.

Robert Patinson preuzima ulogu agenta 007

Robert Patinson predstavljen je u ponedjeljak kao sedmi glumac koji će tumačiti čuvenog britanskog špijuna.

Prema najavama, pojaviće se u 26. filmu serijala o Džejmsu Bondu, koji će režirati Deni Vilnev, prema scenariju Stivena Najta.

Patinson preuzima ulogu od Danijela Krejga, koji je posljednji put igrao agenta 007 u filmu iz 2021. godine.

Pit se vraća ulozi za koju je osvojio Oskara

U međuvremenu, Bred Pit se u filmu „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ vraća ulozi kaskadera Klifa Buta, kojeg je prethodno igrao u ostvarenju „Bilo jednom u Holivudu“ Kventina Tarantina.

Upravo mu je ta uloga donijela Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu 2020. godine.

(Mondo)