Zbog fizičke sličnosti Tihomir se našao u ulozi nobelovca u kultnom filmu "Lajanje na zvezde", a nakon mnogo godina Stanić se našao u režiji serije "Nobelovac".

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Konstitutivna sjednica 15. saziva Narodne skupštine Republike Srbije održana je juče, a među novim poslanicima našla su se i brojna imena poznata javnosti. Pored političara, poslaničke klupe zauzele su i ličnosti iz svijeta glume, muzike i sporta, a pažnju je privukao i Tihomir Stanić.

Osim što je glumac juče proslavio 66. rođendan, nakon sjednice slavni glumac se fotografisao pored mjesta na kom je nekada sjedio Ivo Andrić.

Tihomir Stanić na svoj 66. rođendan u Skupšini na mestu gde je nekad sedeo i Ivo Andrić! https://t.co/nriJMfiFTF — Kosta Konstantinović (@KostaKonstan)November 17, 2026

Dva puta u ulozi Ive Andrića

Zbog fizičke sličnosti Tihomir se našao u ulozi nobelovca u kultnom filmu "Lajanje na zvezde", a nakon mnogo godina Stanić se našao u režiji serije "Nobelovac".

Serija u produkciji Redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa RTS-a ima osam epizoda i bavi se životom našeg nobelovca Ive Andrića. Glavni fokus je na trenutku kada je autor romana "Na Drini ćuprija" 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost, ali se kroz unutrašnju dramu glavnog junaka prikazuju i dramatične godine njegovog književnog stvaranja tokom Drugog svjetskog rata, kao i život u posleratnom Beogradu.

U glavnim ulogama našli su se Selma Alispahić, koja tumači Milicu Babić, i Igor Jurinić, koji igra mladog Ivu Andrića. Glumačku ekipu čine i Vladan Gajović, Bojan Žirović, Branka Šelić, Bojana Zečević, Petar Novaković, Svetozar Cvetković, Milivoje Obradović, Slobodan Beštić, Aleksandra Pleskonjić, Vahid Džanković, Nebojša Milovanović i brojni drugi glumci.

Bonus video:

Pogledajte 10:42 Tihomir Stanić o seriji o Andriću: Ovo je dug prema našoj kulturi i istoriji Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO)