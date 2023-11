SOKRATOV TRIK: Ova tri pitanja će UĆUTKATI SVAKOGA KO OGOVARA I SPLETKARI!

Ako ne želite da budete dio ogovaranja, postoji trik koji je primjenjivao Sokrat.

Sokrat, jedan od najpoznatijih grčkih, tj. atinskih filozofa i osnivač zapadnjačke filozofske tradicije, imao je reputaciju mudrog čovjeka. Poznata je priča o trenutku kada je njegov poznanik došao do njega i pokušao da ogovara Sokratovog prijatelja. Ovo je lekcija za sve one koji žele da se klone spletkarenja, ogovaranja i tračarenja.

Kada je poznanik došao kod Sokrata, pitao je: "Znaš li šta sam upravo čuo o tvom prijatelju?". Sokrat je odgovorio: "Stani malo... Prije nego kažeš to što želiš, to mora da prođe jedan mali test. Zove se Trostruki filter za ogovaranje", rekao je Sokrat, dok ga je poznanik nijemo posmatrao.

"Prije nego što razgovaraš sa mnom o mom prijatelju, bila bi dobra ideja da na trenutak filtriraš ono što ćeš reći. Zato sam ga nazvao test Trostrukog filtera. Prvi filter je istina. Da li si apsolutno siguran da je ono što namjeravaš da mi kažeš istina?", pitao je Sokrat, a poznanik je odgovorio: "Ne... Zapravo, tek sam čuo tome i...", rekao je poznanik, ali filozof ga je odmah prekinuo.

"U redu. Dakle, ne znaš da li je to istina ili ne. Sada ćemo primijeniti drugi filter, filter dobrote. Da li je to što si želio da mi kažeš o mom prijatelju nešto dobro?", pitao je Sokrat, dok je poznanik odgovorio sa: "Ne, naprotiv". "Dakle, želiš da mi kažeš nešto loše o njemu, ali nisi siguran da je to istina, ali to i dalje može proći test, jer je ostao još jedan, filter korisnosti. Da li će to što želiš da mi kažeš o mom prijatelju biti korisno za mene?", nastavljao je Sokrat.

"Ne, ne baš", postiđeno je odgovorio poznanik. "Pa, ako to što želiš da mi kažeš nije ni istinito, ni dobro, ni korisno, zašto bih onda to ja uopšte želio da čujem?", zaključio je filozof.

