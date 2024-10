Zlatna haljina i isklesano tijelo: Zendaja došla na crveni tepih i svi se pitaju kako je moguće da tako izgleda

Cijeli svijet je oduševljen Zendajinim izgledom na crvenom tepihu.

Modna ikona, jedna od najbolje obučenih žena svijeta, pojavila se na crvenom tepihu i ponovo opravdala svoju titulu. Zendaja je prisustvovala ceremoniji Rock and Roll Hall of Fame 2024, a osim što je dobila komplimente zahvaljujući modnoj kreaciji, uspjela da je i da pristune ostavi bez teksta. Za to je "krivo" njeno isklesano tijelo.