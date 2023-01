Tradicija Banjaluke osvaja Pariz: Valerijini deserti oduzimaju dah i izgledom i ukusom (FOTO)

Valerija Milenković (24) je rođena Parižanka koja vuče korijene iz Šnjegotine, sela nadomak Banjaluke. Ono što je čini posebnom jeste mali biznis koji je pokrenula, a koji uveliko promoviše balkansku kulturu u najromantičnijem gradu na svijetu.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Valerija je diplomirala Menadžment na fakultetu u Sorboni, te se bavi bankarstvom, ali u slobodno vrijeme pravi poslastice po narudžbi. Hobi koji je počela iz radoznalosti na prvoj godini fakulteta, danas se pretvorio u pravi mali biznis.

Svaki njen desert je malo umjetničko djelo koje oduševljava i zadovoljava svakog kupca. Dobar glas zadovoljnih mušterija se proširio širom Pariza, a narudžbe se samo nižu.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

“Bavim se poslastičarstvom već četiri godine. Od malena sam uvijek voljela praviti kolače sa tetkom i to mi je oduvijek bio neki hobi u kojem sam pronalazila sebe i u kojem sam uživala. Vremenom sam shvatila da može od toga da se zaradi i da ima dosta mogućnosti. Pretežno ljudi koji se bave poslastičarstvom kao i generalno u svakom poslu, gledaju kako zaraditi više a ne gledaju na kvalitet. Shvatila sam da se po tome moje torte mogu razlikovati, jer kad napravim tortu gledam stvarno da je napravim kako bi se 100 odsto dopala klijentu, bilo što se tiče izgleda ali i ukusa. Sve radim po narudžbi i nijedna dekoracija mi nije neizvodljiva”, priča nam Valerija.

Njen instagram profil prepun je torti i kolača raznoraznih dizajna i oblika. Od tematskih likova iz crtanih filmova do onih malo zahtjevnijih tradicionalnih obilježja kao što su opanci i šajkača. Da, i to može da bude desert kada stigne u njene ruke.

Ipak, Valerija kaže da ne želi spajati dvije suprotne kulture - balkansku i francusku. Trudi se da ponudi kupcima nesvakidašanj i drugačiji ukus.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

“Što se tiče torte radim generalno sve. Bilo to torte za slavlja (rođendane, svadbe, slave, itd...) ali tako isto i sitne kolače, naše tradicionalne ili neke nove varijante. Danas se stvarno sve traži, zavisi od vrste proslave i broja ljudi, ali ne volim miješati naše kolače i torte sa ovim što pretežno mogu naći i kod nas i u Francuskoj. Skoro niko ne ide na tu varijantu gdje sklapa staru tradiciju i nove trendove. Nekako se toga najviše držim, bilo to kad su u pitanju klijenti koji su naši ljudi ili Francuzi. Našima se svidi jer ih podsjeća na naše domaće ukuse, a Francuzima se svidi jer probaju nešto novo što do sada nisu imali priliku”, kaže Milenkovićeva za Mondo.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Ljubav prema našoj kuhinji i jeziku naslijedila je od roditelja, a ljeta je zajedno sa bratom pretežno provodila u Banjaluci.

“Korijeni mi potiču iz Banjaluke, odnosno iz sela blizu grada odakle je rodom moja mama. Oduvijek je u posjetu vodila i brata i mene, tako da smo vrlo rano zavoljeli te krajeve. Mogu reći da jedne od najljepših uspomena iz djetinjstva imam u Bosni. Zato joj se i rado često vraćam. Generalno, ljudi mi prijaju, region mi prija. Mogu reći da izraz ‘nigdje nije kao u Bosni’ je stvarnost, jer zaista se nigdje se ne osjećam kao ovdje”.

Valerija vrijedno radi, a pored preporuka zadovoljnih mušterija, nove klijente joj donosi i njena instagram stranica "Taste of Balkans". Ona se nada da će jednog dana otvoriti i svoju poslastičarnicu, a tako bi i turisti mogli isprobati nešto novo i zanimljivo.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

“Upisala sam Menadžment na Sorboni kako bi mogla naučiti drugu stranu tog posla, kao što je vođenje jedne firme. Danas sam završila fakultet, i mnogo toga sam naučila. I dalje se ne bavim poslastičarstvom 100 odsto, ali jednog dana mi je u planu da otvorim jednu svoju radnju. Bilo to u Parizu ili u nekom drugom gradu. Trenutno radim u jednoj većoj firmi u Parizu gdje se brinem o bankarskim računima poslovnica u Belgiji i Francuskoj”, zaključila je ona.

(Mondo)