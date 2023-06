STOGODIŠNJACI OTKRILI "ČUDNE" NAMIRNCE KOJE IM PRODUŽAVAJU ŽIVOT: Bićete zapanjeni šta je na spisku

Da li znate šta jedu stogodišnjaci i koje su to navike i ishrana koje ima pridužavaju život. Bićete iskreno iznenađeni kad čujete čemu duguju dugovječnost!

Izvor: Shutterstock/Focus and Blur

Stogodišnjaci su otkrili svoje tajne dugovječnosti. Bićete iznenađeni kad čujete šta svakodnevno jedu i piju - među omiljenim namirnicama su im viski i kokice!

Stotinama godina doktori i naučnici nastoje da razviju neki lijek, eliksir koji će produžiti život. Međutim, ako pitate ljude koji su zaista "prevalili" 100 godina, reći će vam da dug životni vek duguju nekim sasvim neočekivanim stvarima. Evo šta tri stogodišnjaka imaju da poruče...

Najstariji muškarac na Novom Zelandu, Džek Kou, koji je sredinom maja proslavio 107. rođendan, otkrio je svoju tajnu dugovječnosti. On veruje da svoje zdravlje duguje kokicama prelivenim karamelama i pivu. Zato nije iznenađujuće što su mu rođaci poklonili tortu sa njegovim omiljenim sastojcima - karamelom i kokicama.

U martu ove godine, 106-godišnja "majstorica" tetovaže sa Filipina, Apo Vang-Od, postala je tema naslovnice časopisa Vogue. Već je nezvanično nazivaju "najstarijom manekenkom na naslovnoj strani Vogue-a". A prije nekoliko godina, kada je provela nekoliko dana na izložbi u Manili, otkrila je šta je pokreće - "jednostavno nisam mogla da prestanem da radim".

"Zamolili su me da stanem i odmorim se. Ali ako bih to uradila, onda bih pokazala nepoštovanje prema ljudima koji su došli samo da ih tetoviram i koji su zbog toga prešli hiljade kilometara. Ali stvar je u tome da volim ono što radim! Kod kuće radim svakog dana od 8 do 17 časova", ispričala je i dodala da je uvjerena da je to tajnja njene dugovječnosti.

Barbara Bejts, stanovnica engleskog grada Vejkfilda, koja je žurkom u novembru 2022. proslavila 100. rođendan, priznala je da je sve ove godine pila viski u malim "porcijama".

"Voljela sam viski, on me je održavao! Uvijek je to bila samo kap alkohola u maloj količini vode, ali ja sam uživala", priznala je ova dama koja je čak svom psu dala ime Viski.

