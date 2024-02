POSTOJI AJFELOVA KULA i to na 20 km od BEOGRADA! Miško toranj napravio u dvorištu

Postoji jedan Ajfelov toranj i to na samo dvadesetak kilometara od centra Beograda, u Sremčici.

Nemate novca, ali imate želju, nemate vremena, ali imate san - da posjetite Pariz. Šta ako vam kažemo da to možete, a da nijedan dinar ne potrošite? Postoji jedan Ajfelov toranj i to na samo dvadesetak kilometara od centra Beograda i to u Sremčici.