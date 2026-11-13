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Svjetlosna sablja Darta Vejdera prodata za gotovo pet miliona dolara

Svjetlosna sablja Darta Vejdera prodata za gotovo pet miliona dolara

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Svjetlosna sablja Darta Vejdera iz filmova Ratovi zvijezda prodata je na aukciji za gotovo pet miliona dolara, čime je postavljen novi rekord za ovaj serijal.

svjetlosni mač Izvor: Shutterstock

Svjetlosni mač koju je Dart Vejder koristio u kultnom filmskom serijalu „Ratovi zvijezda“ prodata je na aukciji u Sjedinjenim Američkim Državama za gotovo pet miliona dolara, čime je postavljen novi svjetski rekord za neki predmet iz ove franšize.

Kako je saopštila aukcijska kuća "Heritidž" (Heritage Auctions) iz Dalasa, riječ je o najvećem iznosu ikada plaćenom za rekvizit iz „Ratova zvijezda“, prenosi agencija DPA.

Sablju je koristio jedan od najpoznatijih filmskih negativaca, Dart Vejder, u dva ostvarenja iz originalne trilogije – „Imperija uzvraća udarac“ iz 1980. godine i „Povratak džedaja“ iz 1983. godine.

Posebnu vrijednost ovom rekvizitu daje činjenica da je zaista korišten tokom snimanja, a ne samo izrađen kao promotivni ili kolekcionarski predmet.

Iz aukcijske kuće navode da su na sablji jasno vidljivi tragovi upotrebe, uključujući pukotine i ogrebotine, koji potvrđuju njenu povezanost sa filmskom produkcijom.

Upravo autentičnost i istorija ovog rekvizita doprinijeli su rekordnoj cijeni postignutoj na aukciji.

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Tagovi

ratovi zvijezda Dart Vejder

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