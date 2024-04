Finski psiholog otkriva zbog čega su NAJSREĆNIJI NAROD! Tri pravila su bitna, čak i kad je teško

Tri ključne stvari su važne za srećan život!

Finska je već nekoliko godina proglašena za najsrećniju zemlju na svijetu. Frenk Martela, finski istraživač psihologije i filozof otkriva koja je tajna srećeFinaca.

"Bilo bi tačnije reći da je Finska zemlja koja ima najmanje nesrećnih ljudi na svijetu", rekao je Martela u intervjuu za CNBC gde je objasnio da sve ovo nagrađivano ponašanje potiče iz tri široko rasprostranjena uvjerenja u finskom društvu za koje se vjeruje da doprinose nacionalnoj sreći. To su:

Snažan osjećaj zajedništva i srodnosti

Činiti dobra djela za druge ljude

Pronalaženje jasne svrhe za sebe

Martela je objasnila kako su ova tri ključna koncepta toliko važna za srećan život i zašto bi trebalo da pokušate da ih uključite u svoju svakodnevicu.

"Imati ljude oko sebe kojima je stalo do tebe i do kojih ti je stalo, čini ljude srećnim. Srećom, to može biti tačno čak i u veoma teškim materijalnim uslovima", rekao je on.

Studije pokazuju da provođenje kvalitetnog vremena sa prijateljima i porodicom može učiniti život beskrajno boljim, bez obzira na finansijski ili materijalni status. A kada je riječ o dobrim djelima, studija Državnog univerziteta u Ohaju iz 2023. godine pokazala je da se anksioznost, depresija i stres mogu da ublaže malim znacima ljubaznosti.

"Kada nekome pomognete, kada imate pozitivan uticaj na druge, vaša sopstvena sreća i osećaj smisla se povećavaju. U kriznim situacijama, mogućnosti da pomognemo jedni drugima je obično dosta, a to takođe pomaže da se izgradi osećaj solidarnosti",, rekao je Martela za kraj.

