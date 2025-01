Najljepši poklon za rođendan vašeg djeteta: Terapeut Jesper Jul kaže da je ovo moćnije od svega

Čuveni danski terapeut ima sjajan savjet za dobar odnos između roditelja i djeteta, a koji može da bude i najljepši dar za rođendan mališana.

Izvor: Shutterstock

Poznati danski porodični terapeut Jesper Jul je tokom života napisao mnoštvo knjiga i bavio se kako temama roditeljstva, tako i uopšte psihologijom.

U jednoj od svojih knjiga, "Pet temelja porodičnog života", ovaj poznati terapeut je dao ideju sjajnog poklona koji roditelji mogu da daruju djeci za rođendan. Zapravo, Jul nije insistirao da se to nužno odnosi na rođendan, već je njegov savjet bio usmjeren uopšteno na odnos roditelj-dijete, ali to može da bude najljepši poklon za rođendan koji ćete dati svom mališanu.

Naime, on je savjetovao da pred rođendan svog djeteta izdvojite trenutak za jedan sasvim iskren razgovor sa mališanom, te da mu tom prilikom kažete na koji način vam je on uljepšao život. Zaista, ima li ljepšeg poklona za dete od takvih reči koje će mu dati do znanja koliko vam znači i koliko ga volite?

"Recite djetetu koliko vam je značilo i na koje sve načine je promijenilo vaš život. Recite mu to onako iz srca, bez uljepšavanja ili prilagođavanja. Roditelji često kažu da vole svoju djecu, ali ove konkretne reči o tome kako nas djeca obogaćuju, ostavljaju dublji trag. Možete to da uradite za svaki njihov rođendan, i svake godine će im te reči značiti sve više", pisao je Jesper Jul.

On je istakao da ovaj poklon možete da date i sasvim malom djetetu, bebi, koja iako možda neće razumjeti u potpunosti značenje vaših reči, osjetiće u vašem glasu ljubav. "Na taj način djeca odmalena uče šta znači otvorena i iskrena komunikacija", tvrdi čuveni terapeut.

(Yumama)