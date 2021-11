Dragana Mirković iznijela malo poznate detalje iz braka sa Tonijem: Htjeli su da nas razdvoje ljudi sa scene

Dragana Mirković je više od 20 godina u srećnom braku sa Tonijem Bjelićem sa kojim ima dvoje djece, a sada je otkrila da su na početku htjeli da ih razvoje, kao i oko čega imaju nesuglasice.

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Dragana Mirković danas je jedna od najvećih domaćih muzičkih zvijezdi, a pjevačica je priznala da u početku uopšte nije htjela da se bavi pjevanjem, te da je silom prilika pristala da zaplovi u muzičke vode.

"Ne znam kolika je slučajnost ili neka moja zasluga, ali uopšte nisam bila za to da se bavim pjevanjem. Kao dijete su me svi znali zbog glasa, obavezno su me stavljali u sve priredbe, to je meni bilo tako opterećujuće, jer sam bila veoma stidljiva. Meni je to bila trauma, kada sam morala da izađem pred veliki broj ljudi, ali šta ću, uvijek sam morala da ispoštujem. Htjela sam da nastavim školovanje, ali su neki ljudi iz Beograda čuli da neka mala iz Kasidola zna da pjeva, nisam mogla da ih odbijem! Imala sam lijepo odrastanje, imam divnih uspomena i negdje sam sigurna da se sve dogodilo onako kako je trebalo", otkrila je Dragana, pa se prisjetila Predraga Živkovića Tozovca, koji je započeo njenu karijeru:

"Pokojni Tozovac je na mom prvom televizijskom gostovanju nazvao 'Čudom iz Kasidola'. To pojavljivanje u 'Folk paradi' je bilo velika stvar u to vrijeme, pred moj nastup me je Tozovac najavio tako... Možeš da zamisliš osjećaj! Tako je sve krenulo".

Dragana je otkrila da joj ljubavi nikad nije manjkalo, i da je za to najviše zaslužan njen suprug i njena najveća ljubav Toni Bijelić, ali prije svega djeca, Marko i Manuela.

"Da, slučajno je sve bilo, bar za mene, za njega je bilo namjerno! Da, i to baš na nekoj prekretnici mog života, kad sam razmišljala šta ću sa sobom, ređala sam hitove i kocnerte, ali sam osjetila neku potrebu za porodicom i baš kad mi je to trebalo, kad sam osjetila najjaču želju za tim, pojavio se on i, ne znam, uvijek kažem da je to tako trebalo da bude", otkrila je Mirkovićeva i dodala da je uz njega sve bilo lakše, ali da nije bilo lako sačuvati brak.

"Nisam sretala samo dobre ljude u karijeri, bilo je i onih lošijih, ali sam uz njih naučila da me neke stvari ne bole tako kao nekada. Nije lako sačuvati brak van javne scene, a zamisli kad imaš ljude koji žele da pokvare tvoju idilu. Bilo je ljudi koji su htjeli da nas razdvoje, bile su priče, natpisi... Ali mi smo kao jedno, nemoguće nas je zavaditi. Imala sam sreću da pronađem osobu koja je slična meni, pogotovu nama sa estrade", iskrena je bila folk zvijezda u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Ona se dotakla i njegove bolesti, koja je Draganu zadesila nespremnu. Toni je imao aneurizmu, te je hirurška intervencija na mozgu bila neizbježna.

"Ne znam ni kako se znalo da je bolestan, nisam krila nikad od javnosti nešto, ali ovo nisam ja rekla. Nisam davala nikakve izjave, jer sam toliko bila zabrinuta, da sam bila u nekom stanju bunila, a pred njim sam bila jaka. To je za meni bio veliki šok, mlad čovjek, nisam mogla to da shvatim, ali na sreću, pobijedili smo sve to, sad je sve dobro", rekla je pjevačica, pa otkriva kakav odnos imaju u braku:

"Mi smo već 21 godinu u braku, ali imamo naravno nekih sitnih nesuglasica. On jeste sličan meni, ali nekad mu prekipi moja flegmatičnost, ja uvijek kažem: 'Ma pusti, nemoj...', a on ne može da vjeruje da sam uvijek takva, pa mi kaže: 'Dokle ćeš više da trpiš'. Ja nekad prije prećutim, sakrijem se i isplačem, nego da kažem nešto. Često sam ranije plakala, sada dosta manje, ali uvijek me pogodi laž u novinama. Rekla sam Toniju: 'Ako se promijenim i to mi više ne dotiče, to ne bih bila ja'. Dragana bez emocija ne može da postoji, uvijek sam smatrala da nije dobro čuvati sve u sebi, ali moram da priznam da sam dosta jača neko ranije".

Toni je nedavno svoju suprugu iznenadio na snimanju Novogodišnjeg programa i poslao joj ogroman buket ruža!