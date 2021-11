Dragana Mirković o ponudi Van Dama koju nije mogla da prihvati - evo zašto!

Svima je dobro poznato da su Dragana Mirković i holivudski glumac Žan Klod Van Dam godinama dobri prijatelji, a pjevačica je sada otkrila kakvu je ponudu dobila od njega i zašto ga je odbila.

Folk zvijezda ističe da su njih dvoje veliki prijatelji, ali da nikada nije pomišljala da koristi to prijateljstvo da bi se promovisala.

Dragana Mirković je istakla da nikada nije razmišljala da snimi film o sebi, ali i otkrila da joj je Žan Klod Van Dam ponudio i da snime duet, što je ona odbila.

"Nisam zainteresovana za film. Neko bi na mom mjestu mnogo toga uradio, ali ja ne. Neko bi snimao i sa svjetskim zvijezdama pjesme, pojavio se na filmu i svašta nešto, a ja prosto ne. Ljude koje upoznam zavolim kao prijatelje. Meni je Van Dam nudio neke stvari, ali meni to ne pada na pamet apsolutno. Jer ako smo prijatelji, onda smo samo prijatelji. Neko bi možda pomisliio da sam iskoristila priliku što smo prijatelji, ali kod mene to ne dolazi u obzir", rekla je ona i otkrila zašto je odbila glumca:

"Nudio mi je da se pojavim u njegovom filmu, a ja sam mu otvoreno rekla da neću. Ponudio mi je da snimimo zajedno pjesmu na francuskom. I dan danas je imam u telefonu, ali sam mu rekla nema šanse. Ja ne znam ni da se smijem na francuskom, a kamoli da pričam. On je to želio zbog mene jer njemu to apsolutno ne treba".

Pogledajte kako se Dragana i Žan Klod Van Dam provode u klubu!

Pjevačica je istakla i da ne planira nikakve estetske korekcije, jer se plaši!

"Ne planiram da se mijenjam, ni u jednom smislu. Čak ni estetske korekcije. Vrijeme mi je, ali bježim od toga. Plašim se estetskih zahvata, ne zbog igle, nego mislim da to može da promijeni moju ličnost, ona izbija kroz lice. Ako me neko zategne i pritegne, može da se desi da se promijenim skroz. To me plaši! Uskoro punim 54 godine i vrijeme je da se operišem, ali ako me ljudi vole ovakvu zašto da se mijenjam. Biću simpatična bakica", ispričala je pjevačica i otkrila šta joj najviše smeta kada je snimaju i u čemu se najbolje osjeća.

"Ima dijelova tijela kojima nisam zadovoljna, najviše me nervira što kad se snimam izgledam kao da imam 15 kilograma više. Kao da sam deblja kada me snima kamera. Ljudi kad me vide uživo kažu da sam malecka. Misle da se gojim, da pretjerujem s hranom, ali nije tako. Ne volim previše da se sređujem generalno. Najbolje se osjećam kad sam bez šminke i u trenerci. Posao mi je takav da uvijek moram da bude sređena, ali ne obraćam pažnju da li pravim grimase kad se negde pojavim. Ljudi me i vole zbog toga što sam prirodna, gdje god da se pojavim", rekla je Dragana Mirković.

Draganu Mirković je suprug Toni Bjelić nedavno na snimanju novogodišnjeg programa obradovao ogromnim buketom ruža!

