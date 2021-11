Klinka s TikToka nominovana za četiri Gremija: Olivija ulazi u istoriju

Olivija Rodrigo nominovana u četiri glavne kategorije

Američka Akademija za diskografsku umjetnost i nauku objavila je nominacije za 64. dodjelu Gremija, koja će se održati u Stejples Centru u Los Anđelesu 31. januara 2022. godine.

Olivija Rodrigo se nalazi u nominaciji za Gremi nagrade i to u četiri glavne kategorije. Ova 18-godišnjakinja se našla u kategoriji za najbolji album, najboljeg novog izvođača, album godine i pjesmu godine, ali je dobila i još tri nominacije.

Olivijin prvi singl, "Drivers License", izašao je u januaru i zaživio na TikTok-u. U maju je uslijedio njen debi album, "Sour" koji je srušio sve striming rekorde i vladao na vrhu top lista.

"Moja muzika je drugačija od moje glume i to na način na koji sam uvijek sanjala. Kada je pjesma "Drivers License" izašla, svi su bili u fazonu "Nemam pojma ko je ova Olivija Rodrigo, ali volim ovu pjesmu". To je za mene apsolutni san, zato što sam oduvijek željela da kao tekstopisac, budem ozbiljno shvaćena. Kada si glumac, može doći do miješanja jer biti glumac se bazira na laži, biti tekstopisac se bazira na totalnoj istini", rekla je Olivija.

Rodrigo otvorila mogućnost pisanja istorije, jer pobijedi li u četiri glavne kategorije, biće tek druga žena i druga najmlađa osoba kojoj je to uspjelo. Prije nje je to uspjelo još Bili Ajliš.

Mjesto u istoriji osigurao je i Džej-Zi s tri nominacije. Ukupno ih sada ima 83 u karijeri, čime je Kvinsiju Džonsu uzeo titulu osobe s najviše nominacija za Gremi ikad.

Što se tiče ostalih nominacija, muzičar Džon Batist je osvojio 11 nominacija za album "We", Džastin Biber, Dodža Ket i H.E.R. dobili su po osam nominacija, dok će Bili Ajliš i Olivija Rodrigo u veče dodjele Gremija krenuti sa po sedam nominacija.

