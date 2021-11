Otkrivena tajna najvećeg hita Merime Njegomir: Naježićete se kada saznate za koga su napisana "Ivanova korita"

Milutin Popović Zahar otkrio je da je najveći hit Merime Njegomir napisao u slavu strica koji je takođe umro od raka pankreasa

Izvor: Youtube/Screenshot/RTS Zabava - Zvanični kanal

Milutin Popović Zahar otkrio je da je pjesmu "Ivanova korita" koju je otpjevala Merima Njegomir, napisao u slavu svog strica koji je preminuo od raka pankreasa, iste bolesti koja je odnijela i slavnu pjevačicu.

"Pjesmu Ivanova korita sam napisao 1999. godine kada se moj stric Jakša razbolio. Živio je u Beogradu i ja sam otišao da ga vidim, a on se već polako gasio. I pošto je porijeklom bio iz Crne Gore, rekao mi je: 'Molim te, sinovče, donesi mi jedan balon vode sa Ivanovih korita kod Cetinja, čini mi se da ću od toga da ozdravim", prisjetio se Zahar i dodao da bi prevalio toliki put da ga u tome nije spriječila strina.

"Njegova žena je to čula i rekla mi 'Natoči mu vode sa bilo kog izvora'. Tako sam i uradio. Otišao sam kod strica, on je popio gutljaj i rekao mi: 'Ovo nije voda sa Ivanovih korita'. Krenuo sam kući, sav posramljen, grizla me je savjest. U Beogradu je bila gužva, čini mi se da sam se vozio satima. I dojednom su kroz glavu počeli da mi se nižu stihovi: 'Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova...".

Dvije godine kasnije pesmu je ponudio Merimi Njegomir.

"Njoj se dopala pjesma, ali mi je rekla da je mnogo tužna. Zato sam naknadno dopisao stihove 'Ti ne plači majko stara, lijepa Anka progovara, u snu mi se Jova javi, ozdraviće od ljubavi..."

(MONDO, Informer)