Ispovijest crnogorskog muzičara: Amajlija mu napravila pakao od života (VIDEO)

Igor Lazić Niggor ispričao je šta mu se dešavalo u životu i kako se izvukao iz teških situacija.

Pjevač Igor Lazić Niggor, bivši frontmen grupe Monteniggers, ispričao je tragične situacije iz svog života koje su ga godinama pratile, a događale su se pod veoma misterizonim okolnostima. Sve ovo oktrio je u emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji.

Jednom prilikom otišao je, kako kaže, kod vidovnjaka koji mu je dao amajliju koju je trebalo da čuva i koja je trebalo njega da čuva, uz upozorenje da niko osim njega ne smije da je dotakne.

"Teško mi je o tome da pričam i jako čudno, misliće neko da sam poludio. Imao sam nešto što sam morao da čuvam i da to čuva mene, i to niko nije smio da dira. Moj otac je to našao i pomisilo da je droga, pa sam ja poludio što je on to uzeo u ruke. Ubrzo poslije toga počele se da se ređaju tragedije. Iznenada mi je bratu umrla ćerka, koja je imala trinaest godina. Prije toga mi je otac stradao u saobraćajnoj nesreći kao pješak. Onda sam se ja razbolio, dobio tumor na mozgu i liječio se godinama. Bio sam sam sa sobom neko vrijeme i borio se svojim nekim demonima", ispričao je Niggor, koji uprkos svemu što je prošao ističe da je ponosan na sebe što je ostao normalan i da je život neprestana borba.

"Možeš ili da se predaš ili da ideš dalje. To je život. Otkud mi znamo šta je realno. Možda ovo što mi sad razgovaramo nije realno. Možda smo dva čipa u matriksu, a ne znamo da li ima nešto poslije ovog života. Treba vjerovati da ima i da je tamo nešto ljepše", rekao je muzičar, koji smatra da čovjek nipošto ne smije da dozvoli da ga nešto pobijedi, bez obzira koliko izgledalo nesavladivo.

"Kad dođeš do nekog zida, ne možeš da razmišljaš kako je ogroman i nisi u stanju da ga preskočiš. Čovjek može sve da savlada ako ima neku volju da to riješi", poručio je Niggor u "Realnoj priči".

