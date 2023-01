PJEVAČICA SE RASPLAKALA NA SCENI: U nevjerici gleda djevojke, šokirana zbog onoga što SLAVE! (VIDEO)

Kada je saznala šta djevojka slavi na njenom koncertu, slavna pjevačica se rasplakala.

Mnoge žene širom svijeta danas slave razvod. U bukvalnom smislu - okupe drugarice i naprave veče za pamćenje. Brojni stručnjaci kažu da je razvod trauma za oba partnera. Osoba koja prolazi kroz razvod često osjeća krivicu, strah, depresiju i tugu. Samim tim, ako žena koja je upravo razvedena, odluči to i da proslavi, svakako je bolja opcija od tugovanja.

To je uradila 33-godišnja Rebeka Finglos koja je odlučila da sa prijateljicama ode u Las Vegas. Cijelu priču podijelila je na TikTok-u. Rebeka je razvod proslavila na koncertu slavne pjevačice Adel i nema sumnje koliku je pažnju privukla. Sve vrijeme je držala papir sa natpisom: "Pomogla si mi da prođem kroz razvod".

Kada je Adel pročitala šta piše, došla je kod Rebeke i njenih drugarica, a djevojke su objasnile povod za slavlje. "Obožavam to!" uzviknula je Adel, a zatim se vratila na scenu i rasplakala. "To što si dovela prijateljice me je tako ganulo", rekla je pjevačica, obraćajući se publici: "Držite se svojih prijateljica jer su bolje od ijednog muškarca ili žene. Vaše prijateljice sa vama su za cijeli život", rekla je.

Podsjetimo, Adel se 2019. razvela od Sajmona Konekija, a javno je progovorila o bolnom iskustvu i otkrila kako se u tom periodu sprijateljila sa Dženifer Lorens i Nikol Riči, koje su joj pomogle u cijelom procesu. Njihov sin je tada imao sedam godina i njemu je sve to teško palo. Pjevačica je priznala da joj je taj period bio mnogo bolan.

