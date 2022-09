Adel i zvanično ima EGO, fali joj još samo Toni nagrada

Televizijski specijal „Adel: Samo jedna noć“ donio je britanskoj kantautorki Adel prvog Emija i mogućnost da se pohvali da ima EGO – Emi, Gremi i Oskara.

Izvor: SmartLife / YouTube / British Vogue

Ostalo je još da svoj rad ovjenča i priznanjem Toni i njeno ime u istoriji muzike biće ispisano još krupnijim slovima.

Televizijski ekvivalent Oskarima Adel je dočekala sa velikom radošću. Priznanje je stiglo zahvaljujući specijalnom šou-programu Adel: Samo jedna noć (Adele: One Night Only) emitovanom na Si-Bi-Esu 21. novembra 2021. godine.

"Vjerujte mi da i zvanično imam EGO“, napisala je kantautorka na Instagramu i Tviteru poslije noćašnje dodjele Emi nagrada.

Ovaj televizijski specijal trijumfovao je i u četiri druge kategorije. Pol Dagdejl, režiser šou-programa Adel: Samo jedna noć, nagrađen je za izuzetnu režiju za specijal, a emisija je TV kući Si-Bi-Es donijela nagrade za izvanredan miks zvuka, sjajan dizajn osvjetljenja, te vrhunsku tehničku režiju specijala.

Ostali nominovani u kategoriji estradnih specijala bili su Dejv Čepel: The Closer striming servisa Netfliks, Povratak u Hogvorts (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) kuće HBO/HBO Maks, Norm Makdonald: Ništa specijalno (Norm Macdonald: Nothing Special) servisa Netfliks i Veče sa Tonijem Benetom i Lejdi Gagom (One Last Time: An Evening With Tony Bennett & Lady Gaga) emitovano takođe na Si-Bi-Esu.

Najava za specijal Adele: One night only Izvor: Youtube/NewscastStudio

Adel je za dosadašnji rad osvojila 15 Gremija i jednog Oskara, tako da uz najsvježije Emi priznanje, samo još treba da trijumfuje u pozorištu da bi imala EGOT.

Skraćenica se odnosi na kolekciju u kojoj su makar jedan Emi, Gremi, Oskar i Toni, to jest priznanja za izuzetna dostignuća u oblasti televizije, izdavaštva (odnosi se na muzička izdanja), filma i Brodveja.

Od 1962. godine, kada je prvi put neko stigao do sva četiri priznanja, tek 17 umjetnika uspjelo je da osvoji EGOT. Među njima su Endrju Lojd Veber, Vupi Goldberg, Odri Hepbern, Džon Ledžend, Dženifer Hadson.

Vinston i Raj Kapur, dva izvršna producenta specijala , takođe su izvršni producenti predstojeće dodjele Gremi nagrada, gdje se očekuje da će Adel biti favorit.

(RTS)