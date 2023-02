VIDIM SEBE PONOVO KAO OŽENJENOG ČOVJEKA: Ognjen Amidžić spreman za novi brak, ali sada ima VISOKE kriterijume!

Voditelj Ognjen Amidžić iskreno je otkrio da je spreman za novi život i priznao i kakva je iskustva imao sa gostima u svojoj emisiji.

Voditelj Ognjen Amidžić se prošle godine, sredinom jula, razveo od manekenke Danijele Dimitrovske poslije deset godina zajedničkog života u kojem su dobili sina, a sada priznaje da je spreman za novu ljubav, pa čak i novi brak.

"Ni u jednoj fazi života meni djevojke nisu prilazile i smatram da i ne trebaju. Uvijek je bilo obrnuto, jer muškarci to treba da čine. S druge strane, apsolutno sebe vidim ponovo kao oženjenog čovjeka", priznao je Ognjen Amidžić, ali ovog puta će biti veoma zahtjevan: "Imam jako visoke kriterijume, možda to nije opravdano, ali to jeste tako. Moja buduća partnerka mora da ima bukvalno sve". Već dugi niz godina vodi jednu od najgledanijih emisija, "Amidži šou", pa se osvrnuo i na posao i otkrio da nije jednostavno održati standard, a razlikovati se od ostalih.

"Najteže je naći inspiraciju za rad iz sezone u sezonu. Pokrivamo ista dešavanja i krug ljudi u šoubiznisu se širi, ali se ne pojavljuju ljudi s velikom popularnošću. Inspiracija je prije svega u našem timu, jer uvijek gledamo da pronađemo nešto novo. Za sada smo to uspijevali, nadam se da ćemo uspjeti i u narednoj sezoni. Obnavljamo tim, uvodimo svježu krv, pokušavamo i da neke nove ljude ubacimo u šoubiznis. Televizija se, prije svega, mijenja. Ljudi koji se time ne bave profesionalno, ne mogu to da shvate. Danas je sve u domenu zabave dozvoljeno. Stalno se izmišljaju nove igrice i izazovi. Dolazi do raznih modifikacija. To je zapravo hibrid svega i svačega", izjavio je voditelj i otkrio da li je imao neka napeta iskustva sa gostima.

"To su rijetke situacije. Najviše se to dešavalo u toku pandemije korona virusa. Bilo je situacija kada im se nešto loše dogodi i to ih spriječi da se pojave u emisiji. Međutim, dešavalo se da svjetlo ne radi, pokvari se kamera, imamo problema sa tonom. Ne možemo da uspostavimo vezu. Na početku 13. ili 14. sezone, i to baš kad je bila prva epizoda, mi nismo imali ton. To su stvari koje mogu da se dogode kada je emisija uživo, ali sam ja uvijek uspijevao da to predstavim drugačije. Sve je spontano, zezamo se, uvijek sam igrao na tu kartu. Imao sam sreću da se oprobam u svim televizijskim formatima. Zahvalan sam tome. Prošao sam sve što može da se radi pred kamerama. U budućnosti bih volio da budem producent ili autor nekih novih projekata, ako se konkretno misli na medije. Neki rad iza kamera", priznao je Ognjen, koji ističe da u njegovoj emisiji niko od poznath ličnosti nije zabranjen.

"Ne postoji osoba sa javne scene s kojom ne pričam. Mi nemamo crnu listu u emisiji. Do sada nismo imali takve situacije ili sukobe. Trudim se da imam otvoren, korektan i profesionalan odnos sa svojim gostima. Tako su se i oni do sada ponašali prema meni. Bude raznih situacija, koje nisu imale direktno veze sa mnom i programom. Malo je tržište da bi neko nekoga zabranjivao i postavio se tako, kada, ako gledamo realno pristup cijeloj stvari, to je na obostranu korist i nas kojih radimo i onih koje tretiramo", smatra Amidžić.

