PREDSTAVLJA SRBIJU NA EUROSONGU, A PRIJE 3 GODINE JE PRIČAO DRUGAČIJE: Luke Black "pljuje" po takmičenju

Pjevač Luke Black koji predstavlja Srbiju na Pjesmi Evrovizije u centru pažnje zbog starog intervjua

Izvor: RED TV/screenshot

Čačanin Luka Ivanović, poznatiji kao Luke Black, pobijedio je na izboru Pjesma za Evroviziju i postao predstavnik Srbije na predstojećem Eurosongu u Liverpulu.

U trenutku proglašenja moglo se vidjeti kako se Luke raduje sa svojom ekipom, a potom je uslijedila i izjava da mu se ostvario san. Sada je u medijima aktuelan snimak star 3 godine, kada je Ivanović, koji je tada imao izblajhanu kosu i kikice, pričao negativno o ovom muzičkom takmičenju.

"Ne volim to da gledam, to mi je užas, mrzite me slobodno. Meni je to treš", rekao je Luka. Pogledajte:

Luke Black Izvor: YouTube/Red TV

U prvim intervjuima nakon pobjede na Pjesmi za Evroviziju Luke se dotakao i ovog snimka, koji se šerovao na mrežama i rekao: "Nisam nazvao Pjesmu za Evroviziju smećem. Nazvao sam možda nešto što kao umjetnik koji nije dio srpske kulture, meni u tom trenutku, sa tim mozgom u toku pandemije, je sve bilo treš. Ali sam i ranije pričao da je Evrovizija fenomenalna".