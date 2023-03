"Đavoli na ramenu i glad bez nade": Luk Blek pojasnio značenje svoje pjesme

Luke Black predstavljaće Srbiju na Eurosongu u Liverpulu u maju ove godine.

Izvor: RTS printscreen

Pevač Luke Black je pobijedio na domaćem izboru za Pjesmu Evrovizije i postao predstavnik Srbije na Eurosongu u Liverpulu, koja će biti održana u maju ove godine.

Pobjedničku pjesmu potpisuje sam pjevač, čije je pravo ime Luka Ivanović. On je radio muziku i tekst, a numera nosi "određenu simboliku i jaku poruku". Pjevač je u jednom od ranijih intervjua otkrio da je numera nastala za vreme karantina tokom pandemije koronavirusa. Luk je pesmu napisao iz pozicije lika iz video-igre Sims.

"Pjesma govori ljudima da treba da se probude jer zlo raste kada držimo oči zatvorene. Samo kad se probudimo možemo da ih pobijedimo"..

Brojni korisnici društvenih mreža su tokom trajanja njegovog nastupa, najpre u prvom polufinalu, a potom i u finalu, imali problem da razumiju cjelokupan tekst numere kojom će se Srbija predstaviti na muzičkom takmičenju. U nastavku teksta vam predstavljamo stihove numere "Samo mi se spava":

"Baby watch the world on fire

It is all a game to me

I don’t wanna choose my fighter

Who’s taking control of me?

Hello?

Samo mi se spava

I just wanna sleep forever

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam

Dok svet gori I just wanna close my eye

And just get it over with

Želim zauvijek da spavam

Dok svijet gori

Noć je, beskonačni sati

Na ramenu đavoli

Želim samo vječno spati

Tako da ih pobedim

Hello? Game over

I just wanna sleep forever

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam

Dok svijet gori I just wanna close my eye

And just get it over with

Želim zauvek da spavam

Dok svijet gori

War

Glad je bez nade".