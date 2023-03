Optužili ga da je pio tokom izbora "Pjesme za Evroviziju": Princ od Vranje se oglasio - Otkrio šta je bilo u PLJOSCI

Pjevač Stefan Zdravković, poznatiji pod nadimkom Princ plasirao se u veliko finale "Pjesme za Evroviziju".

Kako ga mnogi zovu, Princ od Vranje koji važi za jednog od favorita, predstavio se numerom "Cvet sa Istoka" i mnoge oduševio, a samim ti se i plasirao u veliko finale "Pjesme za Evroviziju". Pjevača kog korisnici društvenih mreža zbog stajlinga upoređuju s Ukrajinkom Ruslanom koja je 2004. godine pobedila na Evroviziji istakao je da se nadao prolasku, ali ne može da povjeruje da se u finale nije plasirala Angellina.

"Nadao sam se prolasku, strepio sam do posljednjeg momenta. Bio mi je šok. Čitav šou je bio spektakl, čast mi je što sam prošao dalje. Nadam se da ću sebi eventualno isprognozirati put u Liverpul. Publika je doprinjela, a i žiri, hvala svakome od srca ko je glasao. Svako od učesnika je imao fenomenalan nastup, Anđelinu sam gledao i na probama, imala je po mom mišljenju jedan od najboljih nastupa, siguran sam da je to šok za širu javnost, ali je čar ovog takmičenja što se do posljednjeg trenutka ništa ne zna", istakao je pjevač koji je pred nastup poručio da ako pobjedi prvo će da pojede gurmansku pljeskavicu.

Na društvenim mrežama optužili su ga da je tokom takmičenja pio iz pljoske, a on je sada poručio - "To te je neko slagao. Kako znate šta je bilo unutra? Čaj od kamilice sam pio", rekao je Princ kog ćemo gledati u velikom finalu 4. marta kada će Srbija izabrati svog predstavnika za ovogodišnju Evroviziju u Liverpulu.

Prvih osam polufinalista je poznato, a večeras 2. marta nas očekuje i drugo polufinale kada ćemo dobiti kompletan spisak finalista. Podsetimo se polufinalnog nastupa Princa:

(MONDO/Blic)