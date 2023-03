Glumac našao sreću među kozama: Ne bih izdržao da nisam u prirodi

Mnoge javne ličnosti posljednjih godina život u gradu zamijenile su mirom na selu, a među njima je i glumac Branko Janković.

Izvor: YouTube/Screenshot

Branko Janković sa suprugom i troje djece već godinama živi u svom rodnom selu Gunjaci, u opštini Osečina u Kolubarskom okrugu.

Kada se iz grada vratio na seosko imanje počeo je da gaji koze, kojih je u početku bilo 30, i da od kozjeg mlijeka proizvodi sir i surutku, a to je potom pretvorio u biznis - danas ima farmu od 100 svojih i više od 1.500 koza kooperanata, mljekaru, asortiman od 20 proizvoda, dvije maloprodaje u Beogradu, kao i onlajn prodaju, a planira da uskoro otvori restoran-vodenicu.

"Ubrzan način života, otuđenje od prirode, konzumiranje brze i prerađene hrane - sve je to uticalo na ogromno interesovanje i potražnju za prirodnom i zdravom hranom. Kozarstvom se niko ozbiljno nije bavio, a potencijalom, kvalitetom i preradom kozjeg mlijeka, još manje. Tu su i prirodna bogatstva sela Gunjaci, raznovrsnost bilja i kvalitet planinske vode. To daje mogućnost za idealan proizvod. Povezali smo se sa velikim brojem malih domaćinstava sa kojima imamo odličnu saradnju. Neki od njih su i zaposleni u našoj mljekari, a od nekih otkupljujemo mlijeko. To je jedan od načina da se pomogne ljudima koji se bave stočarstvom u ovome kraju", ispričao je nedavno glumac za "Novosti".

"Kozje mlijeko, sir, surutka, veoma su kvalitetni, zdravi i važni za ishranu i jačanje imuniteta svih - djece, sportista, odraslih, starijih", istakao je on.

Osim prehrambenih proizvoda, Branko sada proizvodi i jedan preparat za njegu, a u pitanju je krema za lice sa liofilizovanim kozjim mlijekom.

Branko uspješno usklađuje sve privatne i poslovne obaveze, a iako je privatnom biznisu izuzetno posvećen, nije zapostavio ni glumu.

"Trudim se da snimam svuda, u Srbiji, u Hrvatskoj i Bosni, pa će mi i ove godine auto biti kancelarija. Volim da kažem kako umjetnik ne poznaje teritorijalne granice. S druge strane, i biznis s kozama se lijepo razvija. Radili smo na razvoju mlekare, a u narednom periodu veći akcenat biće na širenju maloprodaje. Ne bih izdržao ovaj ritam i tempo da ne provodim vreme u prirodi. Kad nisam u glumačkom svetu, trudim se da se sklonim u realni svet i ne dozvolim da glupost i ego utiču na mene. Zbog toga mi mnogo znači da vodim ovakav život", rekao je on početkom ove godine za "Kurir".

(MONDO/Lepa i srećna)