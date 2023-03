Siječe drva, sprema zimnicu, a za rakiju je majstor: Srpski glumac napustio Beograd da bi živio na selu

Glumac Aleksandar Srećković Kubura svaki slobodan trenutak provodi na svom imanju u selu Ratina, nadomak Kraljeva.

Izvor: Instagram/kubura.kubura

Srpski glumac Aleksandar Srećković Kubura godinama unazad sa svojim kumom pravi rakiju i vino, a uskoro planiraju i da pokrenu privatni biznis. Na njegovom Instagramu se nerijetko nađu i slike zajedničkih poduhvata na kojima glumac otkriva koliko uživa u seoskim poslovima na svom imanju u selu Ratina.

Kubura je pokazivao kako peče rakiju, sprema zimnicu, siječe drva, peče crvenu papriku, kosi travu... Glumac je otkrio ranije da u prestonicu dolazi samo zbog poslovnih obaveza, budući da mu mir mnogo više prija od gradske vreve.

"Uskoro bi trebalo da počnemo da pripremamo kajsije, jabuke, dunje i šljive za rakiju, ali i proizvodnju vina. Za jedno dvije-tri godine planiram da sa kumom otvorim malu butik destileriju, a onda i vinariju, a u planu je i da napravimo etno-selo u Ratini, gdje je ušće Zapadne Morave u Ibar. Imam 49 godina i osjećam potrebu za mirnijim životom, životom koji nije lišen teškog rada već stresa. Fizički rad me jako opušta, pogotovo kada posle napora dobijem konkretan proizvod", rekao je Kubura nedavno za "Alo".

Veći dio života proveo je na Vračaru, ali je priznao da je tempo života u centru glavnog grada počeo da mu smeta. "Došao sam ’91. godine u Beograd i od tada sam na Vračaru. To mi je bilo omiljeno mjesto, ali posljednjih deset godina to nije više tako. To mjesto postaje mentalno surovo za život. Tražim polako nešto u široj okolini Beograda, nešto što će mi biti utočište, da mogu da nađem svoj mir. Sad su nakon korone cijene skočile, ali ćemo nešto naći. Kuća ili stan, bitan mi je mir", rekao je jednom prilikom za "Blic" Kubura.

Pogledajte kako živi Kubura:

