Pjevačica žestoko udarila na kolege - "Zna se, Ceci ide ljubičasta"

Barbara Bobak govorila je o raspodeli bakšiša koji pevači dobijaju na slavljima i nastupima, ali i žestoko udarila na one koji ih ne dele sa svojim muzičarima.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Pjevačica Barbara Bobak koja je široj javnosti postala poznata po vezi sa kolegom Darkom Lazićem, nedavno je održala promociju albuma prvenca na kojoj je progovorila i o numeri zbog koje su je optužili da je "pokrala" Draganu Mirković, a zatim se osvrnula i na raspodjelu bakšiša između pjevača i muzičara.

Ona je istakla da se ne stidi svojih početaka i pjevanja na privatnim veseljima i ispod šatora, ali da joj je dosta toga. Pomenula je i "pecnula" mnogobrojne kolege koje besramno gotovo uzmu sav bakšiš koji dobiju na veseljima, a ne podijele ga sa muzičarima.

"Ničega se toga ne stidim, i kada bih se ponovo rodila isto bih sve radila. Nije to ništa strašno, a ni sramotno. Količina bakšiša zavisi od toga da li si poznat ili nisi. Ljudi prave razliku, a evo govorim sad iz perspektive gosta, ne omalovažavam nikoga, sada tu gdje su ti radni pjevači ti ćeš njima da daješ i po 500 i po 1.000 dinara, a sada na primjer da dođe Ceca, ne poredim sebe sa Cecom, nećes sigurno da daš 1.000 dinara, zna se Ceci ide ljubičasta", otkrila je Barbara pa pomenula bakšiš:

"Padne, stvarno padne svašta tu na tim proslavama, i to je sasvim normalno. Bakšiš nikada uzela nisam, jer bakšiš kompletan ostavljam mojim muzičarima i smatram da svako ko to ne radi, da je jedno đubre prokleto. Ti muzičari rade za muzičarske dnevnice, a pjevači uzimaju hiljade i hiljade evra. Dosta njih uzima bakšiš za sebe i ne dijeli sa muzičarima. Vidjela sam svojim očima kako uzimaju sve to, ti ljudi su prokleti i nikada im nije dosta. Vječno će biti nesrećni".

Ona je progovorila i o estetskim korekcijama i otkrila da li postoji nešto što bi promijenila na sebi: "Jedino što nisam voljela je donji stomak, kilogrami, mišići, ali to se sve riješi teretanom. Imala sam tanka usta, pa sam ih malo dopunila i to je sve što sam radila i što bih radila. U budućnosti, kada sve krene da visi, naravno da će doći do još nekih korekcija, ali za sada ne", rekla je Barbara prisutnim medijima.