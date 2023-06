Pjevačica u halterima pozirala sa partnerom, a fanovi je zadirkivali: Svi se pitaju koje je on godište!

Sara Jovanović pozirala je fotografima zajedno sa svojim izabranikom koreografom iz Slovenije Žigom Soltarem, a korisnici društvenih mreža su ih urnisali komentarima.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Sara Jovanović je već duže vrijeme u vezi sa koreografom Žigom Sotlarem s kojim maksimalno uživa u ljubavi i priznaje da je srećnija nego ikad, čemu svjedoče i njihove objave na društvenim mrežama. Kako su pisali mediji Žiga je navodno ispalio Milicu Pavlović u zadnji čas na dodjeli MAC nagrada. Par je pred kamerama uvijek fin, kulturan i nasmijan, a komšije su nedavno otkrile kakvi su prijatno.

Pjevačica je nedavno organizova promociju povodom svog prvog albuma, na kojoj se pojavila u halterima i prekratkoj suknji, a naravno dečko je sve vrijeme bio uz nju. Par je sve vrijeme bio zajedno, a onda su se u javnosti i poljubili. Iako je Sara i ranije pokazivala dečka, sada su se zbog nekoliko kadrova svi zapitali koje je njen partner godište, budući da izgleda znatno mlađe od nje.

Na Tiktoku i Tviteru šire se kadrovi s promocije i bižu komentari - "Je l' ti je to dečko ili sin?", "Ja mislio ovo joj sin", "Je l mu je to tetka?", "Koje je godište Sarin dečko?", "Izgleda dosta mlađe od nje", "Auuu, Saro, šta je ovo?", "Meni on izgleda kao da ima 18 godina", nagađali su korisnici pomenutih mreža.

Sarin dečko je koreograf iz Slovenije i nastupao je sa njom na Beoviziji - "Uvijek sam voljela da uz sebe imam ostvarene muškarce, a reč 'moć' za svakoga znači nešto drugačije. Neko je vidi samo kroz novac i nekretnine, a meni je moć muškarca u stavu, pogledu, u tome kako će da me podrži i razumije, da u svakoj situaciji zna da sagleda širu sliku, da razumije čime se bavim i ne ljubomoriše bespotrebno. Takav muškarac je moćan, on je siguran u sebe, zreo je i, sem ljubavi, pruža mi podršku", pričala je Sara o svom izabraniku i otkrila kako su se upoznali:

"Prvi kontakt smo ostvarili preko društvenih mreža i bio je striktno poslovan, nakon toga se dešavalo da se sretnemo u istom gradu, on je radio nastupe Maje Berović, Nataše Bekvalac i drugih, a konačno je došlo i do naše saradnje kada mi je spremao nastup na 'MAC Awards'. Ostali smo u kontaktu, razvilo se iskreno prijateljstvo, kao i nevjerovatno obostrano poštovanje. A onda... život vam nekad mnogo kasnije otvori oči i pošalje znake zbog kojih neke stvari doživite i procesuirate na drugačiji način. Nisam priželjkivala, nisam planirala ljubav, naročito jer sam tek bila okončala prethodnu vezu, ali život nekad namjesti situacije u kojima nemate kontrolu. Naša veza je tek na početku, ali već se pojavila gomila reakcija na nju, ispostavilo se da je veliki broj naših zajedničkih saradnika priželjkivao ovakav ishod jer su od početka videli da smo jedno za drugo".

Pogledajte i kako je bilo na promociji albuma Sare Jo, kao i koje zgodne dame s javne scene su se pojavile i "oduvale" stajlinzima:

Vidi opis Pjevačica u halterima pozirala sa partnerom, a fanovi je zadirkivali: Svi se pitaju koje je on godište! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 9 / 9 AD

(MONDO)