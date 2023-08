OVO JE SELMA KOJOJ JE POSVEĆENA JEDNA OD NAJLJEPŠIH BALADA BIJELOG DUGMETA! Bebek joj je otpjevao uživo, pa se oprostio!

Jedna od najljepših balada bivše Jugoslavije "Selma", koja se i danas rado sluša i pjeva, krije istinitu ljubavnu priču.

Legendarna rok grupa Bijelo dugme davne 1974. godine snimila je numeru "Selma", koja je postala i do dan danas ostala veliki hit, a čuvene riječi: "Selma putuje na fakultet", nema ko ne zna. Malo je poznato da je Selma zaista postojala i da je bila velika ljubav Vlade Divjaka. On joj je posvetio ovu pjesmu i to davne 1949. godine, a nakon toga su je članovi spomenutog sastava otpjevali dvije i po decenije kasnije.