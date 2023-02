ZNATE LI KAKO SE ŽELJKO BEBEK ZAISTA ZOVE? Godinama su mnogi bili i u zabludi gdje je rođen - Neko je napisao pogrešno!

Proslavljeni muzičar koji je slavu stekao kao član benda "Bijelo dugme", Željko Bebek otkrio je koje mu ime piše u ličnoj karti.

Željko Bebek nedavno je proslavio 77. rođendan u prijatnoj atmosferi porodičnog doma, gdje je nasmijan i srećan uz sina Zvonimira i suprugu Ružicu duvao svjećice. Bio je velika zvijezda bivše Juge, a i danas ga znaju širom Balkana, međutim iako je nekoliko decenija na sceni rijetko ko zna da njegovo pravo ime nije Željko, već Želimir.

"Ja sam ustvari Želimir, ali me niko ne zove tako. To stoji u dokumentima i kad pročitaju ljudi to u dokumentima, onda kažu: 'Ja mislio ti Željko'. Kad smo sarađivali ovdje u studiju, pa kad bismo htjeli na Instagramu da objavimo da smo radili zajedno, onda napišemo Branimir, Želimir i Zvonimir. Miroljupci, mirotvorci", ispričao je on, misleći na saradnika Branimira Mihaljevića i sina Zvonimira, sa kojim je snimio i duet.

Bebek je demantovao i da je rođen u Bugojnu - "Nevjerovatno je da se o tome toliko raspravljalo. To je vjerovatno zato što je na Vikipediji neko nekada davno napisao da sam rođen u Bugojnu. Istina je da sam imao širu familiju u Bugojnu. Često sam kao dijete provodio tamo vrijeme, pa su onda neki Bugojanci koji su uticali na Vikipediju napisali to misleći da sam se rodio u Bugojnu. Zapravo je moje porijeklo iz Hercegovine, iz Veljaka, a rođen sam u našem lijepom Sarajevu", istakao je Bebek jednom prilikom za domaće medije.

Bebek je muzikom počeo da se bavi sa 17 godina, ali to ne računa u svoje profesionalne korake. Godine broji od trenutka kad je prvi put stao na pozornicu. Prvih deset godina karijere bio je član grupe "Bijelo dugme". Popularni sastav žario je i palio na ovom području, a Bebek ga je zauvijek obilježio svojim glasom. Nakon razlaza nastavio je s jednako uspješnom samostalnom karijerom.

Rok muzičar ima četvoro djece iz tri braka - tri ćerke Silviju, Bianku i Katarinu i sina Zvonimira, kog je dobio sa suprugom Ružicom. Zvonimir, je prava njegova slika i prilika, a osim što nevjerovatno liče, mladić je na prvog pjevača Bijelog dugmeta povukao i muzičku crtu. On i Željko su zajedno nastupali, a mladić ujedno studira i Rok akademiju i klavir.