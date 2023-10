Marina Tucaković je prije Fute imala još jedan brak: Poznati roker kom je posvetila veliki hit

Malo kome je poznato da je Marina Tucaković prije Aleksandra Radulovića Fute bila u braku sa poznatim rokerom.

Marina Tucaković preminula je 19. septembra 2021. godine, a staće upamćena kao najbolji tekstopisac na ovim prostorima. Iza sebe je ostavila oko 5.000 pesama, a do posljednjeg dana svog života bila je u braku s Aleksandrom Radulovićem Futom. Iako se o Marininom životu dosta znalo, malo ko zna da joj je ovo bio drugi brak.

Marinin prvi muž bio je Nenad Stamatović, gitarista grupe "Bulevar". Ona je jednom prilikom otkrila koju pjesmu mu je posvetila i kako je njihov brak izgledao.

"Neca je moj 'majstor za poljupce', 'tako mi dobro radi sve'. On je moj najbolji lek za sve nemirne sne", rekla je Marina, pa dodala:

"Kao i svi drugi. Recimo ja počnem: 'Kikiriki slan, dragi dobar dan'. A on meni: 'Točna kao sat, coki me u vrat, orasi i med, a u srcu led, samo jedan sat, coki me u vrat. I vrlo brzo ja sam shvatio da si obična i prazna'", rekla je Marina u intervjuu za "Yugopapir".

Nele Stamatović rođen je 1955. godine i bio je jedan od značajnijih beogradskih gitarista krajem 70-ih i početkom 80-ih godina prošlog vijeka. Svirao je u bendovima "Suncokret", "Zebra", a široj javnosti postao je poznat kao gitarista benda "Bulevar", ali i kao prvi suprug Marine Tucaković, plavokose djevojke koja je u kratkom roku postala zvezda u jednoj novoj profesiji - pisanju pop/rok tekstova. Nakon godina sa Bajagom, 90-ih je snimio i dva solo albuma, "Istina" i "Vruće, mokro, klizavo".

Poslije razvoda, udala se za Futu sa kim je bila do posljednjeg dana. Samo petnaest mjeseci nakon Marinine smrti, pored brata i majke sahranjen je i drugi Marinin sin, ostavila oko 5.000 pjesama,