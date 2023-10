BAZEN NA KROVU, VINSKI PODRUM I STUDIO! Ovo je pjevačeva vila na Senjaku

Haris Džinović se 2021. uselio u luksuznu vilu nakon nekoliko godina koliko je trajala njena gradnja.

Izvor: TV Pink/screenshot

Haris Džinović od 2014. godine je u skladnom braku sa Melinom sa kojom je dobio sina Kana i ćerku Đinu. Pjevač je 2017. godine odlučio da sagradi porodičnu vilu na Senjaku u koju se porodica Džinović uselila tek 2021. godine.

U ovaj projekat pjevač je uložio, kako se pisalo, oko 2 miliona evra, a radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano mijenjao nacrte, te su se i već izgrađeni zidovi rušili, kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog doma, o čemu je i pjevač pričao javno.

"Stalno mijenjam. Nisam arhitekta, nisam građevinski inženjer, ni statičar. Ne čitam nacrte, ni planove. Vidim kada je nešto izgrađeno i onda reagujem. Kažem im: 'Srušite mi ovaj zid jer mi se ne sviđa, dajte mi neki drugi, proširite mi garažu da ne ulazim kroz iglene uši'. To su sasvim normalne promjene tokom gradnje, ne razumijem što bih zbog toga bio težak. Plaćam to i želim da izgleda kako hoću. S druge strane, arhitekta i inženjer grade to i odoše, a ja ostajem tu. Znači, gradim za sebe, a ne za njih", ispričao je Haris jednom prilikom.

Kako su mediji pisali, Haris i Melina na krovu svoje milionske vile imaju i bazen, zatim vinski podrum bogat vinima iz različitih krajeva svijeta. U posebnom dijelu kuće, sa ozvučenjem kako zaslužuje pjevač ovakvog glasa je muzički studio.

Haris navodno nije želio da propusti priliku, kada već gradi vilu po svojoj želji, da nema svoj studio poput mnogih muzičara. Kao veliki poznavalac nota i vrstan muzičar, to je bio početni uslov kada se pravio projekat kuće - "Veliki dnevni boravak, brojne sobe, hodnici i dječije sobe, opremljene po želji Đine i Kana, su samo dio onoga što čini ovaj dom, koji je Haris poslije dugo godina na estradi odlučio da sebi priušti. U kući je takođe urađena teretana, sala za proslave, spa centar", rekao je jednom prilikom izvor, a prema objava njegove ćerke Đine, može se primijetiti i da su kristalni lusteri svuda po kući.

Pošto je godinama živio u Francuskoj, Haris je, prema pisanju medija, došao na ideju da neke komade za dom pronađe u Parizu, mjestu gdje je prije mnogo godina držao svoj restoran: "Haris ima prefinjeni ukus i unaprijed je znao da će komade namještaja za neke njemu bitne kutke poručiti upravo iz Francuske", istakao je tada izvor blizak ovoj porodici.

Kako su mediji prenijeli, vila čak posjeduje i džakuzi na terasi za koji su potrošili 7.000 evra, a nema sumnje da je preko ljeta to omiljeno mjesto za opuštanje.

