MEKUŠAC SAM I TO ME JE KOŠTALO U ŽIVOTU: Haris otvorio dušu o privatnom životu

Haris Džinović iskreno o ćerki i sinu, kuvanju, odlasku u penziju i planovima koje bi volio da ostvari u Beogradu.

Pjevač Haris Džinović, jedno od najvećih muzičkih imena na ovim prostorima, otvoreno je govorio o svom djetinjstvu, ali i o roditeljstvu i priznao da ne umije da bude strog prema svojim nasljednicima, ćerki Đini i sinu Kanu.

"Nisam strog, mekušac sam neviđen i to me je koštalo u životu stotinu puta. Volio bih da sam bio tvrđi i bio onaj roditelj kao kada sam ja odrastao sa svojim prijateljima čiji su roditelji bili jako strogi. Sva ta djeca su izašla na pravi put", iskren je Haris, koji za sada nema zamjerki na svoje nasljednike: "Uspjesi su relativni, još su mladi. Vidjećemo šta će im se sve dešavati u životima, ali ide sve svojim tokom i potpuno normalno, kao i kod sve djece".

Nedavno se oprobao i kao voditelj u jednoj autorskoj emisiji u kojoj pokazuje svoje kulinarske sposobnosti i odlično mu ide.

"Kuvanje je moja pasija, pa smo napravili emisiju gdje se malo prezalogaji, priča, šali. Vrlo mi je interesantno. Pravim raznu hranu, ne uživam u jednoj te istoj svaki dan. Ponekad kod kuće uskočim i pomognem oko kuhinje, kada hoću i kada imam vremena", priznao je legendarni pjevač.

Iako je nekada bio fudbaler, tome se ne bi vratio, ali bi za svoju dušu, kako kaže, otvorio ugostiteljski objekat, i to u Beogradu, gdje i živi s porodicom. "Sve moje pjesme vuku korijene iz kafane. Fudbalu se ne bih vratio, nema smisla o tome razgovarati više, jer sam odavno mator za fudbal. Ugostiteljstvo je veoma složen i težak posao koji je obavezujući. Moguće da se rodi neki restorančić u Beogradu, čisto da za dušu", otkrio je Haris, koji kaže i da ne planira da ode u penziju, već da do posljednjeg dana pjeva.

"To bi bio kraj, ne baviti se muzikom i prerezati kao makazama bi zaista bio kraj. Nakon toga, nema smisla ponovo nastavljati. S druge strane, čovjek bi iskočio iz nekog štosa, a ovako još uvijek to ide dobro. Mislim da ljudi koji se bave ovim poslom i djelatnošću ne idu u penziju, već rade do kraja života i koliko ih publika traži", iskren je Haris, koji se raduje tome što se kafana vratila na velika vrata i smatra da se tamo odvijaju najvažniji događaji u životu.

"Lično, ali sam i svjedočio. Kafana je mjesto gdje se ljudi okupljaju iz raznih razloga, poslovnih, udvaračkih, ljubavnih, preboljevanja raznih veza, prijateljskih, ljubavnih ili zbog sklapanja brakova, što umije da se desi u kafani", rekao je Haris Džinović.

Pogledajte kako izgleda pjevačeva vila na Dedinju u kojoj živi sa suprugom Melinom, ćerkom i sinom.

