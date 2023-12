Nakon Šašića i Lukasa dizajnerka bila s još jednim pjevačem?

Sonja Vuksanović nakon razvoda od Lukasa navodno je bila u vezi s turskim pjevačem, a Lukas je tada tvrdio da je iskorištavaju kako bi se "ogrebali" o njegovu slavu.

Modna dizajnerka Sonja Vuksanović sa 18 godina udala se za pjevača Željka Šašića, a kao bomba je odjeknula vijest da ga je ostavila zbog kolege Ace Lukasa za kog se kasnije udala i rodila ćerku Viktoriju. Međutim, ni taj brak nije potrajao i Lukas i Sonja su se razveli.

On je kasnije objavio autobiografiju u kojoj je otkrio detalje žestokih svađa sa Sonjom, a mediji su brujali da je ona nakon kraha braka bila u ljubavi s turskim pjevačem i milionerom Ozkanom Šenom, koji je samo zbog nje došao u Beograd. Ekipa emisije "Paparaco lov" odlučila je tada da provjeri ove navode. Oni su pratili Šena, koji je doputovao u Beograd kako bi se vidio sa Sonjom, te su tada prvi put usnimili Lukasovu bivšu sa poznatim pjevačem.

Ozkan je tada odsio u jednom beogradskom hotelu u centru u kom noć košta nekoliko stotina evra, a onda je otišao u jedan kafić na Novom Beogradu, u naselju u kom i Sonja ima butik. Poslije nekoliko minuta pojavila se i Sonja. Oni su sjedili na piću sa još jednim prijateljem i razgovarali. Poslije nekog vremena iz kafića je prva izašla Sonja, a malo potom i Ozkan, koji je taksijem otišao u hotel.

I dok je Ozkan za domaće medije pričao da "ima ozbiljne planove" sa Sonjom, Aca Lukas tvrdio je da je sve ovo smišljeno zbog njega.

"Nema veze Sonja sa njim. Ta afera je namještena, ali ni ona to ne shvata, već mi sve radi namjerno. Taman smo se izmirili i sredili neraščišćene račune, a gledaj sad ovo! Došle budale da naprave pare, pa uhvatile Sonju da im odradi marketing, i to preko mene. Vidio Turčin ko je Aca Lukas, pa bi preko mene da se proslavi, ali malo se zaj**** dečko! Za veliku ribu treba još krupniji mamac. Ja se na takve crviće ne pecam. Čime se sve ljudi bave, de**** bre! On će se skloniti od Sonje kad vidi da nema vajde od toga. Zato neću ni da reagujem. I ovo mu je previše medijskog prostora koji je dobio preko mene. Imam ja mnogo pametnija posla nego da se bavim de******, uradio sam pjesmu, sada radim spot", rekao je tada Lukas, a kako izgleda luksuzni stan u kom je nakon razvoda Sonja ostala, pogledajte ovde.

