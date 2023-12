Jugoslovenska manekenka o Bregoviću: Samo meni nije napisao pjesmu

Ljiljana Tica važila je za jednu od najljepših Beograđanki, a bila je u vezi i sa čuvenim Goranom Bregovićem Bregom.

Izvor: Youtube/Screenshot/FACE HD TV

Srpska manekenka Ljiljana Tica (65) osvajala je muška srca gdje god da se pojavi, a njeno je zauvijek zarobio suprug, koji je porijeklom Nijemac, Herman Beč s kojim ima sina Lenarda Vladimira. Ljiljana je sina na svijet donijela u 46. godini, na čemu se, kako kaže, svakog dana zahvaljuje Bogu.

"Lenard studira ekonomiju i dva dana nedjeljno radi u finansijskom centru jedne sportske kompanije. Stekao je radne navike. Kad je počeo, rekla sam mu da sam i ja krenula da zarađujem sa 16-17 godina. Svi dosta radimo, čini mi se Herman više nego ikada. Mislim da je mnogo važno da se osjećate korisnim i da vjerujete u ono što radite, onda će se trud u nekom momentu sigurno isplatiti", poručila je Ljiljana i ispričala kako je upoznala supruga:

"Tada sam već radila u Minhenu i trebalo je da me snime na konju sa nekim ogrlicama od zlata i briljanata. On je bio tu, radio je za neki časopis i imao hrabrosti da me pozove na piće. Pitala sam se odakle mu smjelost, ali sam ipak otišla i odmah se zaljubila. Nevjerovatno je duhovit, s njim se stalno smijem, tako nešto nisam imala ni sa jednim dečkom. Harizmatičan je, načitan, pametan, veoma velikodušan i ne laže. Ima izuzetnu energiju, obožava da kuva i sluša operske arije u kuhinji. Nas dvoje često kuvamo zajedno, uživamo u tome i u degustaciji tih specijaliteta. On je čovjek tačno po mojoj mjeri".

Poslije dvije godine zabavljanja vjenčali su se na Hvaru, a ubrzo su postali zastupnici luksuznog brenda donjeg rublja za Njemačku i Austriju. Godinama su živjeli u Beču. Po povratku u Minhen, Ljiljana je otvorila svoj butik donjeg veša, ali ga je poslije nekoliko godina zatvorila jer posao nije išao dobro. Sad se bave proizvodnjom organskog sladoleda u porodičnoj manufakturi koju drže sa poslovnim partnerom.

Kao najljepša Jugoslovenka sedamdesetih i osamdesetih privlačila je muškarce svih statusa. Prvu veliku ljubav doživjela je sa kolegom manekenom, doktorom Momom Jakovljevićem, a zatim je bila u burnoj vezi sa Goranom Bregovićem.

"Goran i ja smo se sreli u pogrešno vrijeme. Bio je veoma popularan, nisam ni znala njegove pjesme, morala sam da kupim sve ploče da saznam šta pjeva Bijelo dugme. Svi su mi rekli da nisam normalna jer nisam znala ko je Brega. Shvatila sam da je muzički genije, oduševio me je tim sarajevskim šmekom jer sam i sama porijeklom Bosanka, i po ocu i po majci. Žalio se da ne može da komponuje dok je sa mom. Za dvije godine koliko smo bili zajedno napisao je samo šaljivu pjesmu 'Policija trenira strogoću' iako je svim djevojkama sa kojima je bio posvetio bar po jednu kompoziciju. Ubrzo po rastanku zbog njegove prevare, sa 24 godine, otišla sam da gradim karijeru u Minhenu. Tamo mi je mnogo pomogao Neven Bošković, koji me je hrabrio jer sam mnogo plašljiva i strahovala sam od velikih životnih promjena", ispričala je bivša manekenka.

Bregović se 1993. godine oženio dugogodišnjom djevojkom, bosanskom manekenkom Dženanom Sudžuk, i to u Parizu. S njom je Brega dobio tri ćerke.

(Gloria/MONDO/A.K.)