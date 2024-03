Isplivali snimci iz Minimaksove emisije - ovako je Arkan govorio o Jeleni Karleuši

Društvenim mrežama kruži snimak pokojnog Željka Ražnatovića Arkana u kojem govori o Karleušinoj izjavi da su "sve pevačice ku*ve"

Pjevačica Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović ratuju decenijama unazad. Obje su isto toliko dugo na estradi i ako su u početku laskale jedna drugoj i gostovale zajedno u emisijama, sve se promijenilo kada je pevačica Jelena Karleuša jednom prilikom izjavila da su "sve pjevačice ku*ve".

Na Internetu se može naći i snimak reakcije Željka Ražnatovića Arkana u emisiji pokojnog Milovana Ilića Minimaksa, koji ga je pitao da prokomentariše njenu izjavu. Arkan je tada rekao da "nije problem da priča tako o sebi", ali da ne bi trebalo to da govori za koleginice.

"Da li ste još ljuti na Jelenu Karleušu? Ti si izjavio dosta ovako neke teške riječi", pitao je Minimaks.

"Ne, ja sam izjavio ono što sam izjavio. Rekao sam da, kad je ona izjavila da, ona je pjevačica, je l' tako... ona je izjavila za pjevačice, izjavila za sebe da je k**va, i to je u redu, za sebe. Ali, ona je izjavila za sve pjevačice", rekao je Arkan tada, na šta ga je Minimaks prekinuo: "Ali, ona je rekla da je ona najveća, njen problem, i ti si onda u novinama izjavio..."

"Ja sam rekao da je bila ili drogirana ili pijana kad je to izjavila, jer to nije normalno za mene da neko, da devojka od svojih dvadeset godina za sebe kaže da je najveća k**va!"

U emisiji je bila i njegova supruga, pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović koja je rekla da "je mlada i da je pred njom lijepa karijera i da se nije pronašla u njenoj izjavi", a potom se u razgovor umešao i Milić Vukašinović koji je rekao "hajde da je rekla lezbejke, pa da je spavala sa svima i njima i zna, ali ovo...".

Pogledajte snimak Arkana dok priča o Jeleni:

I Milića Vukašinovića:

