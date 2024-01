"MARICOM ME DOVEZLI DO STADIONA OBILIĆA": Ceca Ražnatović o zatvoru - u stanici provela pet dana

Svetlana Ceca Ražnatović je 2003. godine uhapšena u akciji "Sablja"

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović je 2003. godine uhapšena u akciji "Sablja". Tri godine ranije je njen suprug Željko Ražnatović Arkan ubijen, a pjevačica je nekoliko puta do sada opisivala tragedije koje su je zadesile. O "Sablji" i zatvorskim danima je govorila neposredno poslije izlaska na slobodu, a u medijima je sada aktuelan i prvi intervju koji je dala, u kojem otkriva da su joj policajci, po dolasku u vilu u Ljutice Bogdana rekli da ide u stanicu da da izjavu, nakon čega je završila u zatvoru.

"Ništa od toga nisam očekivala. Dolazak policije u moju kuću bio je veliko iznenađenje za mene. Rečeno mi je da moram na pola sata u policijsku stanicu da bih dala izjavu o trofejnom oružiju mog pokojnog supruga. Međutim, četiri mjeseca se nisam vratila kući".

Ražnatovićka je pričala kako je provela prve dane pritvora i otkrila da je pet dana bila u MUP-u "29. novembar". "Strašno! Prvih pet dana provela sam u MUP-u 29. novembar. To je za mene bio veliki šok i za to vrijeme smršala sam već 5-6 kilograma. Bilo mi je strašno što sam odvojena od djece, a nisam smjela ni da pomislim šta sve moja porodica preživljava. S druge strane, bilo mi je važno i kako će mediji prezentovati moje hapšenje. Zbog svega toga bilo mi je veoma neprijatno. Prva dva mjeseca pritvora nisam imala pravo da čitam novine, pa nisam mogla ni da znam šta se sve piše o meni, na svu sreću. Kada sam počela da dobijam domaću štampu, mnogi mediji su uveliko promijenili "ploču", pa sam izbjegla šok koji bih doživjela da sam čitala sve te gadosti. Kako sam kasnije saznala, čula i videla, bilo mi je sasvim jasno da su me, po lišavanju slobode, mediji satanizovali".

Što se tiče prvih medijskih izvještaja, pisalo se da je Svetlana Ražnatović u zatvoru preživjela "razne torture" i da je čak bila fizički zlostavljana, što je ona oštro demantovala.

"Sada ćemo definitivno staviti tačku na tu temu! Policija je bila izuzetno korektna prema meni. Tokom boravka u stanici 29. novembar, što je bio moj prvi susret sa policijom, nisam doživjela nikakvu neprijatnost i tim ljudima mogu samo da se zahvalim na tretmanu. Što se tiče CZ-a, ni tamo nisam doživjela bilo kakvu neprijatnost, a kamo li fizičko maltretiranje. Osoblje me je poštovalo i uvažavalo, naravno, u skladu sa zatvorskim propisima. Podredila sam se svim zakonima i propisima koje je trebalo poštovati u zatvoru, i nikakvih problema nije bilo.

Četiri mjeseca provela sam u ćeliji dva sa dva metra u nehumanim uslovima. Od kada sam uhapšena, pa do sredine maja, promrzla sam u ćeliji, kosti su mi se smrzle! Trideset dana provela sam u samici i nisam imala nikakav kontakt sa bilo kim, pa čak ni sa advokatima. Kasnije sam u ćeliji imala jednu, odnosno dvije cimerke. Međutim, što se tiče osoblja koje tamo radi, mogu samo da im se zahvalim zbog izuzetno korektnog odnosa. O upravniku zatvora takođe mogu da kažem sve najbolje. Kada se čovjek nađe sa one strane rešetaka, tek onda shvati koliko znači osmijeh i topla ljudska riječ".

Ceca je u zatvoru štrajkovala glađu, ali ne zbog svog slučaja, već činjenice da je samo par ćelija od nje, bila i njena sestra Lidija.

"Onog momenta kada sam saznala da mene i moju sestru Lidiju dijeli jedna zatvorska soba, odlučila sam da to učinim. Štrajkovala sam glađu zbog nepravde koju doživljava moja porodica, moja sestra koja je ni kriva ni dužna u zatvoru, pa i zbog svega što sam ja prošla. Nije mi bio cilj da tim štrajkom glađu izdejstvujem nešto u sopstvenu korist. Nisam kukala ni dok sam dva mjeseca prije toga sama bila u zatvoru. To je bio znak moje tuge zbog hapšenja moje sestre! Deset dana sam štrajkovala glađu".

Pjevačica se u inervjuu prisetila i trenutka kada je saznala da izlazi na slobodu:

"Nisam se nadala da će me pustiti iz pritvora. Već sam razmišljala o tome da će moj pritvor trajati u nedogled. Sa mnom u ćeliji bile su dvije devojke i kada su došle dvije komandirke i upitale da li bi neka od nas da ide kući i zamahale plavom kovertom, nisam uopšte pomislila da se to odnosi na mene. Bila sam ubijeđena da to nisam ja, čak sam se potajno plašila da mi ne dođe plava koverta sa obavještenjem o produženju pritvora. Međutim, tada sam doživjela šok i nešto što ću dugo pamtiti. Naime, komandirka mi se obratila: "Ražnatovićka, bi li ti malo išla kući?" U momentu sam se ukočila i nisam mogla da vjerujem da mi se to dešava, na šta je jedna od njih prokomentarisala da je zadihana zato što je trčala da mi javi lijepu vijest. Rekla sam u tom momentu samo da ne mogu da vjerujem da ću ponovo vidjeti svoju decu, na šta smo svi zaplakali. Nakon prvog šoka, sabrala sam se i počela da trčim. Nisam se obazirala na to što su vikali za mnom da treba da pokupim svoje stvari. Nisam mogla da vjerujem da mi se napokon desilo to o čemu sam tokom ta četiri mjeseca nebrojano puta maštala.

Svetlana Ražnatović i Dragiša Binić vode Obilić posle ubistva Željka Ražnatovića Arkana.

Zbog prisustva velikog broja novinara pred zatvorskim kapijama, komandiri CZ-a su me u marici odvezli do stadiona "Obilića". Odatle sam otišla kući. Pred kapijom me je čekala moja sestra Lidija sa kesama igračaka da bi priča o mom odsustvu zbog turneje bila vjerodostojnija. Veljko i Anastasija su bili na bazenu i čim su čuli moj glas, potrčali su mi u zagrljaj. Po prvi put nisu odmah pogledali kakve igračke sam im kupila. Bio je to izuzetno emotivan susret. Djeca su vrištala oko mene radujući se, a mojoj sreći nije bilo kraja. Taj susret sa djecom ostaće mi biti do kraja života urezan u sjećanje".

