OBEZBJEĐENJE OTKRILO ISTINU O ANI I BASTIJANU: Dotakli se vaspitanja njihove djece

Privatno obezbjeđenje Švajnštajgera i Ivanović otkrilo je sve o slavnom paru.

Proslavljena srpska teniserka Ana Ivanović i njen suprug, slavni fudbaler Bastijan Švajnštajger "penzionerske" dane provode mirno, bez pretjerane želje za medijima i eksponiranjem, a tokom ljeta dobar dio vremena provode u naselju Son Vida na Majorci.

Upravo je tu ekipa Kurira ekskluzivno saznala detalje o slavnom paru, i to od njihovog obezbjeđenja koje je za njih imalo samo riječi hvale.

- Tu su trenutno Ana i Bastijan sa djecom. Obožavaju da provode ljeta ovdje, a i tokom godine su više tu nego u Austriji jer je klima ovdje fantastična. Divni ljudi, kulturni. Zaljubljeni su kao prvog dana, nevjerovatno. Idu često i do Palme, dosta su i na putovanjima. Bogataši su mahom bahati, ali oni se ponašaju kao sav normalan svijet, iako im je na raspolaganju sve što požele.

Potom se obezbjeđenje dotaklo i Anine i Bastijanove djece.

- Svako jutro i predveče, kad nije jako sunce odlaze na privatnu plažu sa djecom, jako su lijepo vaspitali dječake. Dosta vremena provode i na svojoj jahti, krstare po obali i biraju manje, intimne plaže za odmor. Imaju dadilju za sinove, ali su oni tako posvećeni roditelji, da im ona nije ni potrebna. Kako je cijela Son Vida u zelenilu, svaki dan zajedno i treniraju, trče, voze bicikl, igraju tenis. Oni su i veliki fanovi golfa, a ovdje su neki od najboljih terena za golf na svijetu - rekao je čuvar naselja, a onda se u razgovor uključio još jedan radnik iz kompleksa.

- Njihova vila je jedna od najljepših ovdje. Ana je izabrala ovo mjesto jer su ovdje na prvom mjestu zagarantovani privatnost i bezbjednost. Mnogi su se raspitivali kod agenata za nekretnine da li je njihov dom na prodaju, nudili su im i duplu cifru od one koju je Ana dala za vilu, ali oni nisu htjeli ni da čuju za to. Znam da su neki Britanci nudili 15 miliona, ali nisu bili zainteresovani. Zanimljivo je da ekskluzivnosti ovog mjesta doprinosi i činjenica da u ovom naselju ima samo 450 vila. A zainteresovanih je previše. Imaju savršen pogled na more, planinu, priroda je nestvarna. Palma im je blizu, mnoge internacionalne škole za djecu isto. Prije pet godina, malo prije pandemije renovirali su cijelu vilu, radnici su ovdje radili mjesecima svakodnevno. Ovdje se pričalo da je samo za renoviranje dala skoro tri miliona evra - zaključuje sagovornik.

Predbračnim ugovorom zaštitili imovinu

Podsjetimo, Ivanovićeva je vilu od 950 kvadrata kupila 2008. godine i tada je za nju iskeširala 4.5 miliona evra, a nekretnina se nalazi na imanju koje se prostire na 6.000 kvadratnih metara. Ovo je samo jedna od nekretnina u njenom vlasništvu, a interesantno je da je upravo bračnim ugovorom sa Bastijanom Švajnštajgeromzaštitila svoju imovinu.

Tako se srpska teniserka osigurala da ne ostane bez desetak miliona evra koje je tad imala na svom računu, dok je fudbaler veći dio svoje zarade uložio u nekretnine.

