Veljko Ražnatović bježao od policije: Filmska scena u Bečićima - izjurio kroz prozor, pa niz oluk

Veljko Ražnatović ne krije da je prije osnivanja porodice vodio turbulentan život, o čemu su sad govorile i komšije iz Bečića.

Izvor: YouTube/screenshot/Meridian Sport TV

Veljko Ražnatović, koji je nedavno postao treći put otac, nikada nije krio svoju problematičnu prošlost.

Mladi bokser godina unazad živi u Titelu sa suprugom Bogdanom i sinovima, a jednom prilikom ispričao je da ga Beograd ničemu dobrom nije naučio. Prestonicu je rado zamijenio manjim mjestom, ali komšije iz Bečića, gdje Ceca posjeduje stan, se dobro sjećaju nestašluka koje je pravio.

"Često su dolazili kad su bili klinci. Sad su odrasli ljudi, imaju porodice, pa im ovo mjesto više nije atraktivno. Pravili su često žurke, čula se buka, ali to su mlada djeca, razumljivo je. Sad su baš dobri, nisam vjerovao da će izrasti u takve ljude. Jednom je došla policija, a Veljko je izašao kroz prozor, pa niz oluk da bi im pobjegao. On onako žilav i mršav, šta je to za njega. Gledao sam s moje terase, bilo mi je smiješno", priča sagovornik.

Izvor: YouTube/Kurir/screenshot

Potom je svoje mišljenje rekla i prodavačica:

"U posljednje vrijeme ih nismo sreli. Ranije su stalno dolazila djeca. Anastasija je bila divna djevojčica, sada je prava mlada žena. Veljko je u ono vrijeme bio pravi buntovnik, voleo je žurke, provode. Iskreno, mislila da će on otići nekim lošim putem i da će biti taj lik iz noćnih života sklon problemima, međutim, sve nas je iznenadio. Tako mlad, a već velika porodica i život na selu", rekla je.

Ovako izgleda inutrašnjost stana u Bečićima:

(MONDO/ Kurir)