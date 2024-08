"Da su se oni pitali ne bih bio tamo": Reper raspalio po Džej Ziju i Bijonse

Reper otkrio istinu o tome ko je spriječio da se pojavi na poluvremenu Superboula 2022.

Reper Kurtis Džekson, poznatiji kao 50 Cent, tvrdi da je Džej Zi želio da ga isključi iz šoa na poluvremenu Superboula 2022. a imao je par riječi i za Bijonse i njene Gremi nagrade, u novom intervjuu za "The Hollywood Reporter".

Kada je upitan zašto se nije pojavio na događaju koji mnogi u Americi smatraju kao vrhunac karijere i odraz priznanja u industriji zabave, 49-godišnji muzičar je odgovorio: "Htjeli su da me izostave. Nisu me želeli tamo", izjavio je o šou krcatom slavnim imenima hip-hopa i repa, poput Snup Doga, Dr. Drea, Eminema, Meri Džej Blajdž, "Roc Nation, da, nisu me željeli tamo", rekao je 50 Cent, osvrćući se na producentsku kompaniju Džej Zija.

"Nisu mogli da natjeraju Eminema da to uradi bez mene"

"Eminem nije želio da nastupa bez mene, i tako sam završio na sceni jer je to bio njegov uslov da učestvuje. Kada se tako nešto dogodi, pomisliš - Čovječe, izgubiću Eminema ako ne dovedem Centa? J**i ga, Ok, zovite i 50-ja onda. Ali, da je bilo na njima, ne bih bio tamo", objasnio je pa dodao: "Ja sam iznenađenje, uopšte nisma bio dio računice, ali nisu mogli da natjeraju Ema da to uradi bez mene".

"Gremi nagrada ne znači ništa"

50 Cent je iznio svoje mišljenje i o dodjeli Gremi nagrada, na kojoj se često vrti ista ploča da je Bijonse nepravedno zakinuta za nagradu za album godine, na šta je Džej posebno bio kivan na sceni posljednji put.

"Nije me briga za njih. To ne znači ništa! To je priznanje uspjeha projekta, i donosi samo uzbuđenje da se nađete u istoj prostoriji sa kolegama. Osim toga, šta je priznanje? Ne znači ništa. Nisam vidio nikoga u lošim finansijskim uslovima da bi morali da prodaju Gremi nagradu. Tada bi značilo nešto što ste je dobili. Vrijednost joj je nula", bio je izričit.

Iako je i sam dobio priznanje 2010. za najbolje rep izvođenje u duetu ili grupi, zajedno sa Eminemom i Dr. Dreom, za pjesmu "Crack A Bottle", otkrio je da ne glasa za dobitnike Gremija, a imao je šta da doda i za Bijonse. "Ne znam ko glasa u tom sr**u! Ko god da je, kladim se da su u Bijonsinoj kući, jer ih ima 30", bio je oštar reper. Bijonse je zapravo ovjenčana sa 32 Gremija do sada, ali to ovom moćnom paru nije dovoljno, pa na svakoj dodjeli neko se požali da je "oštećena", dok Tejlor Svift obično nosi kući novu statuu za album godine.

Zeleno na radost

50 Centu je slikanje za naslovnicu "The Hollywood Reporter"-a donijelo nevjerovatnih 3,5 miliona dolara u kešu, a simbolično je odabrao i autfit zelene boje kako bi dodatno demonstrirao svoju finansijsku moć. Izjavio je da je inspiraciju za ovaj potez našao u legendarnom sportisti Muhamedu Aliju, koji je 1964. za potrebe slikanja za "Sports Ilustrated" donio zalihe keša.

"Klonio sam se tog s**nja godinama"

Tokom intervjua dotakao se i sukoba sa Paf Didijem, koji se posljednjih godina nalazi na meti skandala i mnogobrojnih optužbi za fizičko i se**ualno zlostavljanje. "Bio sam veoma glasan u izjavama da ne idem na Didijeve žurke, i takva sr**a. Klonio sam se tog sr**a godinama. Jako je neprijatna energija povezana sa svim tim".

Prokomentarisao je i šokantan video koji je isplivao, a na kom se vidi kako Didi prebija tadašnju djevojku Kasi: "Prvo je poricao da se to ikada desilo, a onda se pojavio snimak - tako da sve što taj cr**uga kaže je laž", navodi Fifti, i nastavlja, "kada neko to gleda, ako ima kćerku i može da zamisli da se ona nađe u takvoj situaciji, to sr**e je ludilo. Kao, dopustili su mu da se izvuče s tim. Sa svim uticajem i moći koju imaš, osoba sa kojom si trebalo bi da želi da bude sa tobom, ne da je primoravaš na silu", zaključio je.

Prisjetio se još i čudne situacije sa Didijem iz prošlosti, kada je ponudio da ga odvede u šoping, što je po njemu bila "najluđa stvar ikada, jer je to nešto što bi muškarac rekao ženi".

Zvijezda još navodi, da su mnogi ostali nemi na Didijevo ponašanje i optužbe, jer su takođe umiješani, bili su prisutni na pomenutim žurkama, i da su su strahu od toga šta je snimljeno a šta ne: "Neće reći ništa, jer su se možda i sami previše zaigrali", rekao je Cent.

