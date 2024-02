Prozivke Džej Zija na dodjeli Gremija: Kako Bijonse nikad nije dobila nagradu za album godine? (VIDEO)

Reper Džej Zi na dodjeli Gremija isprozivao sve članove Akademije koji dodjeljuju nagradu, Bijonse se skamenila u publici!

Izvor: YouTube/Recording Academy/GRAMMYs

Reper Džej Zi (Jay Z) napravio je skandal na dodjeli Gremija, kada je isprozivao sve članove Akademije koja dodjeljuje ovu nagradu, zbog svoje supruge! Bijonse je sjedila u publici sa "skamenjenim" izrazom lica dok je reper iskoristio svoj govor tokom primanja nagrade za doprinos muzici da "raspali" po Akademiji zbog nje!

Džej Zi je na binu izašao sa njihovom najstarijom ćerkom Blu Ajvi, i najprije se zahvalio na nagradi "Dr Dre Global Impact Award", koja se dodjeljuje za ukupan doprinos muzičkoj industriji.

"Postoje i važnije stvari u životu od dobijanja Gremija, što je vrlo subjektivno. Ne bih da posramim ovu mladu damu, ali ona ima više Gremija od bilo koga i nikada nije osvojila nagradu za album godine", počeo je Džej Zi, dok mu je ćerki bilo vidno neprijatno.

Izvor: YouTube/Recording Academy/GRAMMYs

"Čak i po vašim mjerilima, to jednostavno nema smisla. Razmislite. Najviše Gremija, a nikada nije dobila nagradu za album godine. Ne ide to tako", rekao je on. Kamera je na sekund prešla na pjevačicu, koja je imala skamenjen izraz lica.

Izvor: YouTube/Recording Academy/GRAMMYs

Bijonse ima 32 Gremija u različitim kategorijama, a ukupno je bila nominovana čak 88 puta. Fanovi pamte skandal iz 2015. godine, kada je Kanije Vest izašao na binu i prekinuo govor Tejlor Svift, kako bi rekao da je ona zaslužila nagradu.

"Volimo vas, samo hoćemo da stvari uradite na pravi način. Ili makar blizu pravog načina. Neko večeras odlazi kući siguran da su ga 'opljačkali', a neko će i biti 'opljačkan' za nagradu. Neki od vas ni ne spadaju u kategorije za koje su nominovani", zaključio je Džej Zi. Pogledajte snimak!

Jay Z prima Gremi nagradu i proziva akademiju Izvor: YouTube/Recording Academy/GRAMMYs

Pogledajte i stajling poznatih dama na dodjeli Gremija - svi pričaju o Majli Sajrus!

(MONDO)