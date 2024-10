Ko je žena frajera iz hit serije za kojim su svi poludjeli? Adam Brodi se oženio djevojkom rođenom u zatvoru

Zgodni rabin iz Netfliksove hit serije "Nobody wants this", Adam Brodi, svojevremeno se oženio ljepoticom koja se rodila u zatvoru.

Serija "Nobody wants this" o romansi između zgodnog rabina Noe i voditeljke podkasta Džoen zaludjela je sve, a mnogi su je okarakterisali kao idealnom "limunadom" za jesenje dane. U glavnim ulogama našli su se pomalo zaboravljeni glumci, koji su ranije bili velike zvijezde - Adam Brodi i Kristen Bel (44), koja u realnom životu zaista vodi podkast sa suprugom i kolegom Deksom Šepardom.

Ko je glumac o kome svi pričaju?

Čuveni glumac Adam Brodi proslavio se serijom "Orandž Kaunti", a nedavno je proslavio 44. rođendan. Od 2003. kada je njegova zvijezda počela da sija najvećim sjajem do dana-današnjeg mnogo toga se promijenilo. Nekada idol tinejdžerki koji nije mogao da se odbrani od obožavateljki, danas živi povučeno od svih, međutim, ulogom u novoj seriji publika se ponovo zainteresovala za njega, a posebno njen ženski dio!

Iako i dalje glumi, nije više toliko popularan, a prema njegovim riječima - to mu i odgovara. Više uživa u porodičnim trenucima sa suprugom takođe glumicom Lejton Mister, koja je u svojim ranim 20-im postala slavna po ulozi zločeste, bogate tinejdžerke Bler Voldrof u popularnoj seriji "Tračara".

Rođena u zatvoru

Lijepa Lejton ima više nego zanimljivu životnu priču, a Adama je upoznala 2010. i njihova ljubav je odmah planula. Lejton osim vezom s Adamom javnost intrigira i svojim teškim djetinjstvom. Naime, rođena je u zatvoru jer je njena majka služila kaznu zbog droge, a normalan život joj je pružila baka koja ju je podigla. Iako je uspjela da se skloni od problematične majke i da stvori novi život, ona joj je 2011. zadala velike probleme.

Sa još par članova porodice, njena majka je 1983. godine prošvercovala 544 kilograma marihuane sa Jamajke u Ameriku, što je i bio razlog njihovog hapšenja. Glumičina tetka je bila prva žena u Americi koja je dospjela na listu 15 najtraženijih kriminalaca pošto je pobjegla iz zatvora. Glumica ju je tužila, a onda je njena mama na to odgovorila protivtužbom, i tvrdila da je prekršila ugovor te ju fizički zlostavljala. Ispričala je kako joj je kćerka obećala 10.000 dolara mjesečno, ali taj je iznos umanjila na "samo" 7500 dolara.

Zbog rođenja kćerke, Koni je dobila dozvolu da doji tri mjeseca i da bude smještena u centar za rehabilitaciju u okviru zatvora, nakon čega su je vratili zatvor. Tako je Lejton prve dane života provela u, malo je reći, neobičnom okruženju. Glumica ima i osam godina mlađeg brata, Aleksa, koji ima ozbiljne zdravstvene probleme. Njih dvoje su najviše odgajali baba i deda. I glumičin otac je završio u zatvoru, a kada je njena mama završila izdržavanje kazne, pridružila se porodici.

Inače, Lejton je u jednom trenutku majci dala novac za liječenje njenog mlađeg brata Aleksandera koji je u tom trenutku bio životno ugrožen. Ali, njena majka je potrošila novac za tretmane ljepote među kojima su botoks i ugradnja ekstenzija.

Upoznali se u prodavnici

I pored teškog odrastanja, našla je sreću pored kolege Brodija sa kojim je u braku već deceniju, od 2014, tokom kog su dobili dvoje djece. Privatan život drže daleko od očiju javnosti. Ime njihovog četvorogodišnjeg sina nije poznato, a takođe imaju i 9-godišnjeg Arloa Dej Brodija.

Jednom prilikom, Adam je ispričao da se ovaj sudbinski susret desio u piljarnici u Los Anđelesu. On nije navodio kada se to desilo, ali je otkrio da je Lejton bila u društvu koleginice iz "Tračare", i da ga je odmah očarala.

Pogledajte još njihovih fotografija:

