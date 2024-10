Danijel Dej Luis se nakon sedam godina vraća glumi

Filmska legenda i višestruki dobitnik Oskara ser Danijel Dej Luis vraća se glumi nakon što je otišao u penziju 2017. godine, kako bi glumio u debitantskom igranom filmu svog sina

Izvor: Shutterstock

Glumac je naglo i, reklo bi se, dramatično prestao da se bavi glumom nakon što se pojavio u svojoj posljednjoj ulozi u filmu ""Phantom Thread" - za koju je dobio svoju šestu nominaciju za Oskara za najboljeg glumca.

On će glumiti u novom filmu "Anemone" kojoi režira njegov sin Ronan (26). On je zajedno sa tatom napisao scenario, za koji se kaže da ispituje porodične veze između očeva, sinova i braće.

Oskarovac (67) je uslikan dok se vozi motociklom ulicama Mančestera u Engleskoj, a iza njega je bio glumac Šon Bin.

Za scenu, snimljenu za novi film Dej Luis je bio obučen u maslinastozelenu bomber jaknu, crne pantalone, smeđe čizme i nosio je crne rukavice.

Daniel Day Lewis filming in Manchester. Oasis reunion. Absolutely massive last month for ladspic.twitter.com/iswa9rsP0o — Max Singer (@maxwellsing)October 1, 2024

Šon Bin, Samanta Morton, Semjuel Botomli i Safija Oukli-Grin su takođe u glumačkoj postavi, a ser Danijel je viđen na setu u Velikoj Britaniji sa Binom u utorak.

"Јako smo uzbuđeni što ćemo partnerstvo sa briljantnim vizuelnim umjetnikom Ronanom Dej Luisom na njegovom prvom dugometražnom filmu zajedno sa Danijelom Dej Luisom kao njegovim kreativnim saradnikom", rekao je predsjednik Focus Features Piter Kujavski u izjavi.

Danijel Dej Luis smatra se jednim od najboljih glumačkih talenata svoje generacije i ostaje jedini muški glumac koji je osvojio tri Oskara za najboljeg glumca: za "My Left Foot" 1990, "There Will Be Blood" 2008, i "Lincoln" 2013. godine.

(MONDO)