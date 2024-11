Aleksandra Prijović otkrila neprijatnost sa nastupa: Djevojka iz publike je pljunula, ova se fizički obračunala s njom

Aleksandra Prijović opisala je neprijatnu situaciju sa svog nastupa na koju je i sama reagovala.

Izvor: Facebook/ Banja Luka vijesti/Printsreen

Pjevačica Aleksandra Prijović održala je rekordan broj solističkih koncerata širom Evrope, a svoju, godinu dana dugu, turneju "Od istoka do zapada" uskoro i zvanično privodi kraju.

Ne krije da joj je ovo putovanje bilo ostvarenje svih snova, ali jednom prilikom je otkrila i da je nepijatnosti nisu zaobišle. Prilikom gostovanja u emisiji kod Ognjena Amidžića prije nekoliko godina, Aleksandra Prijović je priznala da je udarila jednu djevojku koja je bila na njenom nastupu.

Kako je objasnila, djevojka ju je cijelu noć vređala, da bi je na kraju i pljunula.

"Jesam, udarila sam jednom djevojku na nastupu. Ta devojka me je vrijeđala cijeli nastup, pogrdne riječi i tako dalje. Ja sam inače po prirodi tako malo, možda ne izgledam tako, ali nisam mogla da izdržim nisam joj ništa rekla", rekla je Aleksandra Prijović na početku.

"To je trajalo, i poslije kad sam prošla pored nje pljunula me je pred svima. Bila je pijana... Kad sam to vidjela... Onda sam odreagovala tako, udarila sam je", navela je Prijovićeva, što je iznenadilo sve u studiju.

Pogledajte kako je bilo na njenim koncertima:

(MONDO)