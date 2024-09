Aleksandra Prijović pomjera vječiti derbi? Samo jedan datum ostaje slobodan

Derbi između Crvene zvezde i Partizana mogao bi da bude pomjeren zbog koncerta poznate srpske pjevačice.

Izvor: MN Press/ATA / A.AHEL

Koncert Aleksandre Prijović mogao bi da odloži košarkaški derbi u ABA ligi između Crvene zvezde i Partizana. Poznata srpska pjevačica najavila je da će 22. decembra da održi koncert u beogradskoj Areni i to baš u terminu kada treba da se odigra 13. kolo regionalnog takmičenja.

Na zvaničnom sajtu ABA lige nije određen tačan datum i vrijeme za duel "vječitih", već samo stoji da se to kolo igra u periodu između 20. i 23. decembra. Utakmica se sigurno neće odigrati 20, a ni 21. decembra i to je jasno. Zašto? Zbog evroligaških obaveza dva tima u tom periodu.

U tom periodu igra se dupla evroligaška nedjelja. Partizan 17. decembra dočekuje Asvel, pa 20. gostuje Efesu u Istanbulu. Zvezda 18. decembra gostuje Efesu u Turskoj, pa 20. dočekuje Makabi. Jasno je da zbog toga otpadaju ta dva spomenuta datuma, a sada je isključen i 22. decembar. To znači da je prvi "slobodan" datum 23. decembar, ponedjeljak. Ujedno to znači da će ljude koji su zaduženi za to čekati dosta posla da vrate parket i da spreme dvoranu za derbi.